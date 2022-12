‘Dat Sammy Mahdi nu de duur van de werkloosheidsuitkering wél wil beperken, is opmerkelijk’

‘Toen de CD&V de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd kon realiseren was ze tegen, nu het voorstel geen kans maakt is de partij voor’, schrijft Ewald Pironet. ‘Zo hoopt Mahdi stemmen te winnen.’



Voor het eerst heeft een partijvoorzitter het openlijk toegegeven: de kiescampagne 2024 is losgebarsten. Het was Vooruit-voorzitter Conner Rousseau die dat het afgelopen weekend op zijn partijcongres onomwonden verklaarde. Het doet meteen vragen rijzen over de ambitie van premier Alexander De Croo (Open VLD). Die wil in het voorjaar de begroting op orde zetten én de pensioenen en fiscaliteit hervormen. Waar zijn regering de voorbije twee jaar niet in slaagde, moet de volgende maanden wel lukken.

Dat de partijvoorzitters zich al in campagnemodus bevinden, bleek ook toen CD&V-voorzitter Sammy Mahdi verklaarde dat hij de uitkering van de werkloosheidssteun in de tijd wil beperken. De onbeperkte duur van werkloosheidsuitkeringen bestaat nergens ter wereld en velen zijn ervan overtuigd: ze beperken in de tijd zal langdurige werklozen aanzetten om aan de slag te gaan.

Het hoeft niet te verbazen dat een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd altijd zal stuiten op een njet van de PS.

Toch noemt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) zich een ‘koele minnaar’ van dat plan omdat je dan meer mensen richting inactiviteit duwt: ze hebben geen werk en gaan er ook niet meer naar op zoek. En 22 procent van onze 25- tot 64-jarigen is al inactief. Daarmee staan we op de 23e plaats van de 27 landen van de Europese Unie. Inactiviteit is vandaag een groter probleem dan werkloosheid en dreigt met het beperken van de werkloosheidsuitkering nog groter te worden.

De werkloosheidsgraad staat in ons land met 6 procent historisch laag. De regionale verschillen zijn wel erg groot: 4 procent in Vlaanderen, 9 procent in Wallonië en 12 procent in Brussel. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd altijd zal stuiten op een njet van de PS, die niet nóg meer stemmen wil verliezen aan de extreemlinkse PTB. Daarom is wat werkgeversorganisatie VBO ooit opperde een beter en haalbaarder idee: houd de werkloosheidsuitkeringen de eerste twee jaar federaal, daarna zijn ze voor rekening van de regio’s. De regio’s die vasthouden aan een werkloosheidsuitkering én veel werklozen tellen, dragen dan zelf de financiële gevolgen.

Hoe dan ook, dat Mahdi nu pleit om de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd is des te opmerkelijker omdat de CD&V zich daar in de ‘rechtse’ regering-Michel fel tegen verzette, en zich nu met ‘linkse’ coalitiepartners plots een grote voorstander toont. Toen de CD&V het kon realiseren was ze tegen, nu het voorstel geen kans maakt is de partij voor. Zo hoopt Mahdi stemmen te winnen.