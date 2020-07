Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) van Deinze wilde vanaf woensdag mondmaskers verplichten in supermarkten en superettes, maar de Oost-Vlaamse gouverneur steekt daar een stokje voor.

Waarnemend Oost-Vlaams gouverneur Didier Detollenaere schrapt het burgemeestersbesluit dat inwoners in Deinze verplicht om mondmaskers te dragen in supermarkten en superettes.

In Deinze zou het vanaf woensdag in zeventien handelszaken verplicht zijn om een mondmasker te dragen, een strenger beleid dan de federale aanbeveling om dat te doen.

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) floot burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) van Deinze dinsdagavond al terug en beloofde gouverneur Detollenaere te informeren over de bevoegdheidskwestie.

Detollenaere meldt woensdagochtend dat de beslissing van de burgemeester 'niet opportuun' is en het burgemeestersbesluit vernietigd wordt.

