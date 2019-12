Dan toch akkoord over besparing werkingskosten Vlaams Parlement

Er is in de schoot van het Vlaams Parlement dan toch een akkoord gevonden over het plan om 6 procent te besparen op de werkingskosten van het Vlaams Parlement, de fractietoelagen en de partijdotaties. Een extra Uitgebreid Bureau heeft daarvoor dinsdag het licht op groen gezet. Dat meldt Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans aan Belga. Bedoeling is dat de besparing donderdag nog wordt goedgekeurd.

Liesbeth Homans (N-VA)