Een besparing van 6 procent op de werkingskosten van het Vlaams Parlement én op de dotaties voor de partijen. Dat was het plan - een symbool om het protest te counteren. Maar die besparing komt er niet: Open VLD weigert steun. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws dinsdag.

765.000 euro: zoveel zou het Vlaams Parlement besparen op de dotaties van de partijen. Want ook voor de politiek moet een besparing van 6 procent gehanteerd worden, vindt parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA). Ze wilde ook voor 860.000 euro snoeien in de werking van het parlement.

Maandag legde ze haar voorstel op tafel in het Bureau van het Vlaams Parlement, waar de fractieleiders bijeenkomen. Vijf van de zes aanwezige partijen waren gewonnen voor het idee. Eentje niet: Open VLD. En dus sneuvelde het plan, want Homans wou een consensus tussen alle partijen.

'Uiteraard vinden we dat ook de politieke partijen een besparingsinspanning moeten en kunnen doen', reageert liberaal fractieleider Willem-Frederik Schiltz. 'De meest evidente optie, toch op korte termijn, is een indexsprong. Maar we willen vooral het hele systeem fundamenteel herdenken. Dat kan niet rap in de marge: liever een degelijk debat en een goed resultaat dan snel een half voorstel aanvaarden.'