Cruciale dag voor Regering-Michel: breuk lijkt onafwendbaar

Het is woensdagochtend uitkijken naar de vergadering van de commissie Buitenlandse Zaken, die om 10 uur samenkomt om te debatteren en te stemmen over het VN-migratiepact. Premier Charles Michel kondigde gisteren aan dat hij volgende week naar Marrakesh wil gaan om daar het standpunt van het Belgisch parlement mee te delen.

Regeringspartij N-VA is mordicus tegen het pact en lijkt tegen de twee resoluties - van Ecolo/Groen en van cdH - te zullen stemmen waarin België opgeroepen wordt zich achter het pact te scharen. Het is koffiedik kijken hoe het dan verder moet met de regeringsdeelname van de N-VA.

In dat parlement kan een wisselmeerderheid gevonden worden, maar de N-VA heeft al aangekondigd dat de partij dan uit de regering stapt.

'Een regering die naar Marrakech gaat, steunen we niet,' zei N-VA-voorzitter Bart De Wever maandag.

Gisteravond had de N-VA een crisisberaad, maar voorlopig heeft de partij nog niet gecommuniceerd.

Charles Michel roept de regeringspartijen op hun verantwoordelijkheid te nemen. Wie de stekker uit de regering trekt, 'gedraagt zich onverantwoordelijk', aldus de premier.

'De bal ligt in het kamp van N-VA', aldus de premier.

Ook CD&V-vicepremier Kris Peeters noemt het een zaak van de N-VA om te besluiten of ze de regering verlaat. 'Men kan moeilijk in de regering blijven zitten als de andere partijen zo duidelijk het standpunt innemen dat de premier naar Marrakesh moet', zei Peeters in De Ochtend op Radio 1. 'Dat zou betekenen dat er mogelijks geen N-VA-ministers in de regering zitten. Dat is nu aan N-VA om te besluiten.'