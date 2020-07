Het crisiscentrum sluit niet uit dat de avondklok, zoals de provincie Antwerpen die wil invoeren, wordt uitgebreid naar andere steden en gemeenten, mocht het met de heropflakkering van de coronacijfers nog meer de slechte kant uitgaan.

'Een avondklok behoort inderdaad tot de maatregelen in de strijd tegen COVID-19 die een burgemeester op lokaal niveau kan nemen', zei woordvoerder Yves Stevens tijdens een persconferentie. 'Maar momenteel is het nog niet aan de orde in andere steden en gemeenten.'

Ook viroloog Boudewijn Catry had eerder niet uitgesloten dat op termijn misschien ook in andere steden en delen van het land nog bijkomende maatregelen zullen worden genomen als die lokaal nodig zouden blijken. Yves Stevens kwam nog eens terug op de door de Nationale Veiligheidsraad besliste drastische inperking van onze sociale contacten, volgens hem de enige manier om het huidige 'domino-effect' te stoppen. 'De komende weken zullen moeilijk zijn. De honger naar sociale contacten is tijdens de zomer extra groot, maar we zullen allemaal door onze agenda moeten gaan en geplande afspraken moeten annuleren', aldus de woordvoerder van het Crisiscentrum. 'Dat is absoluut niet prettig, maar we kunnen het virus niet negeren. Het maximaal beperken van onze sociale contacten is de enige optie om curve naar beneden te halen.'

Volgens Stevens kunnen we nu daadwerkelijk ook iets terugdoen voor de inspanningen van de mensen uit de zorgsector waarvoor we de voorbije maanden veel dankbaarheid hebben getoond. 'Door het juiste gedrag aan te nemen, zorgen we ervoor dat hectische toestanden in ziekenhuizen en rusthuizen uitblijven', sprak de woordvoerder.

