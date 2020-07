Omdat het aantal COVID-19-gevallen in Antwerpen opnieuw in stijgende lijn is, legt de provinciale crisiscel opnieuw beperkingen op voor ziekenhuisbezoek. Dat staat te lezen op de websites van enkele Antwerpse ziekenhuizen.

ParaZiekenhuisgroepen ZNA en GZA melden op hun websites dat de bezoekregeling opnieuw wordt aangepast. De beslissing komt er na overleg in de provinciale crisiscel op maandag. 'De veiligheid van onze patiënten, medewerkers en bezoekers staat voorop en we willen verspreiding van het coronavirus in onze ziekenhuizen vermijden', zegt ZNA.

Concreet mogen in de algemene ziekenhuizen van ZNA patiënten die COVID-19-positief zijn, geen bezoek ontvangen. Ook wie niet besmet is maar minder dan zeven dagen in het ziekenhuis ligt, mag op enkele uitzonderingen na geen bezoek ontvangen. Niet-besmette patiënten die langer dan zeven dagen in het ziekenhuis verblijven, kunnen één bezoeker per dag ontvangen. Bij de ziekenhuizen van GZA gelden dezelfde regels. GZA meldt bovendien dat de grens van een ligduur van zeven dagen de komende periode nog kan gewijzigd worden, in functie van gewijzigde richtlijnen van de provinciale crisiscel. Ook in ziekenhuizen in de rest van de provincie Antwerpen worden bezoekersregelingen aangepast.

In het Imeldaziekenhuis in Bonheiden is die aanpassing beperkter: daar mogen patiënten per dag twee bezoekers ontvangen die uit hun vaste bubbel van vijf komen. Bij voorkeur krijgen enkel patiënten die minstens vier nachten in het ziekenhuis blijven bezoek. 'Dit wordt sterk aangeraden, maar kunnen we op dit moment nog niet afdwingen', zegt woordvoerder Thierry Aerts. 'Moest het tot een nieuwe opflakkering komen, dan zullen we de regels uiteraard verstrengen.' De aanpassing in Imelda is volgens het ziekenhuis kleiner, omdat er al proactief strengere regels golden. 'Op dit moment zijn we COVID-vrij, al is dat natuurlijk een momentopname', zegt Aerts. (Belga)