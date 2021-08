De regels voor het dragen van een mondmasker in het Franstalig onderwijs worden versoepeld in Wallonië. In Brussel blijft het mondmasker echter gehandhaafd. Dat blijkt dinsdag na overleg tussen minister van Onderwijs in de Franse Gemeenschap, Caroline Désir, en het onderwijsveld.

Dat de regels in Brussel niet versoepeld worden, komt doordat de vaccinatiegraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een pak lager ligt dan in de rest van het land, zegt Désir dinsdag in een mededeling. Met de opkomst van de deltavariant zijn het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames de afgelopen weken toegenomen, ook met sterke regionale verschillen. Zo is de incidentie in het Brussels Gewest de voorbije 14 dagen gestegen tot 451 gevallen per 100.000 inwoners, tegenover 160 in Wallonië. Deze trend zet zich voort en experts vrezen dat die zal blijven toenemen met de terugkeer van buitenlandse reizen aan het einde van de vakantieperiode, vooral wanneer de vaccinatie minder vergevorderd is, aldus nog minister Caroline Désir.

De spelers in het Vlaamse onderwijsveld buigen zich dinsdag over welke coronamaatregelen gehandhaafd moeten worden bij het begin van volgend schooljaar.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wilde daar bij aanvang van het overleg weinig over kwijt. 'Ik ga daar niet bij voorbaat al over communiceren, ik ga dat aan tafel doen', zei hij. Ook topman van het Katholiek Onderwijs Lieven Boeve wilde niet reageren op de kwestie of mondmaskers al dan niet verplicht zullen zijn.

