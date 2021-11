Het is zaterdagavond op verschillende plaatsen in Nederland onrustig door groepjes jongeren die vuurwerk afsteken, in protest tegen de mini-lockdown en het verbod op vuurwerk. Via sociale media was er opgeroepen om samen te komen. In sommige gevallen werd er zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Daarbij werden mensen opgepakt.

Zo zorgden enkele tientallen jongeren voor overlast in de Roermondse wijk De Kemp. Ze gooiden zwaar vuurwerk naar de politie, die in groten getale aanwezig was. De politie probeerde de relschoppers uiteen te jagen en achtervolgde ze door de wijk. Tegen het einde van de avond had de politie daar vier mensen aangehouden, onder meer voor het niet tonen van een identiteitsbewijs, bedreiging en baldadigheid.

In de Limburgse plaats Stein trad de politie op na diverse meldingen van overlast.

Ook in Urk was het onrustig, ook daar werd met zwaar vuurwerk gegooid richting de politie. De officier van justitie maakte het daarom mogelijk dat preventief fouilleren was toegestaan.

Zaterdag, een dag na rellen in Rotterdam, circuleerden er oproepen om naar diverse plaatsen in Nederland te komen om vuurwerk af te steken. Zo zou het ook onrustig zijn geweest in het Utrechtse Bunschoten en ook in Eindhoven werden de berichten op sociale media 'scherp in de gaten gehouden, omdat we niet willen dat het uit de hand gaat lopen', aldus een politiewoordvoerster.

In het uitgaansgebied werd waar nodig preventief gefouilleerd. Ook in Katwijk aan Zee zou vuurwerk zijn afgestoken. In Den Haag was de politie naar aanleiding van de rellen in Rotterdam zaterdag zichtbaar met meer agenten op straat aanwezig. Er hingen kleine groepjes jongeren op straat, aan hen werd gevraagd zich te identificeren. Zeker één afvalcontainer werd in brand gestoken. 'We staan extra op scherp', aldus een politiewoordvoerster.

In Amsterdam en in Rotterdam was zaterdag extra veel politie op straat. Ook rond voetbalwedstrijden in Nederland was het zaterdagavond onrustig. Zo werden er twee wedstrijden in de eredivisie stilgelegd omdat supporters stadions waren binnengedrongen. In de buurt werd ook vuurwerk afgestoken. (Belga)