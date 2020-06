Een controletoren en mobiele teams die de eerstelijnszones bijstaan moeten een tweede lockdown door corona vermijden. Dat zei Vlaams Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) woensdag in het Vlaams Parlement.

Beke wil vrijdag naar de ministerraad trekken met een voorstel om de zogenaamde tweede verdedigingslinie te organiseren. De bedoeling is een tweede lockdown te vermijden als het aantal besmettingen opnieuw zou stijgen, en in de plaats zeer gericht tewerk te gaan. Volgens Beke is daarover een akkoord binnen de interministeriële conferentie van gezondheidsministers.

De federale instelling Sciensano krijgt de taak van 'controletoren'. Sciensano moet sneller data verzamelen en die in realtime doorspelen naar het lokale niveau.

Lees ook: Experts denken aan lockdown op maat van gemeente

Vlaanderen gaat mobiele teams op de been brengen, die ter plaatse gaan waar er uitbraken zijn. Zij zorgen voor de doorstroming van info van de controletoren naar de eerstelijnszone, die de lokale overheid en de zorg- en hulpverleners samenbrengt. De eerstelijnszone legt op haar beurt contact met onder meer artsen, politie en scholen.

In de periodes tussen uitbraken in, zullen de mobiele teams assisteren waar ze kunnen, in bijvoorbeeld woonzorgcentra en voorzieningen voor gehandicapten. Beke stelt voor om een vijftiental equipes op te richten.

Beke wil vrijdag naar de ministerraad trekken met een voorstel om de zogenaamde tweede verdedigingslinie te organiseren. De bedoeling is een tweede lockdown te vermijden als het aantal besmettingen opnieuw zou stijgen, en in de plaats zeer gericht tewerk te gaan. Volgens Beke is daarover een akkoord binnen de interministeriële conferentie van gezondheidsministers. De federale instelling Sciensano krijgt de taak van 'controletoren'. Sciensano moet sneller data verzamelen en die in realtime doorspelen naar het lokale niveau. Vlaanderen gaat mobiele teams op de been brengen, die ter plaatse gaan waar er uitbraken zijn. Zij zorgen voor de doorstroming van info van de controletoren naar de eerstelijnszone, die de lokale overheid en de zorg- en hulpverleners samenbrengt. De eerstelijnszone legt op haar beurt contact met onder meer artsen, politie en scholen. In de periodes tussen uitbraken in, zullen de mobiele teams assisteren waar ze kunnen, in bijvoorbeeld woonzorgcentra en voorzieningen voor gehandicapten. Beke stelt voor om een vijftiental equipes op te richten.