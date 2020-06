In de strijd tegen een tweede golf moet een 'controletoren' de corona-epidemie in ons land voortdurend monitoren en ingrijpen waar nodig. Een gerichte lockdown op gemeenteniveau mag geen taboe zijn, klinkt het bij de GEES-groep.

Een controletoren. Dat beeld hebben de experten van de GEES-groep, belast met de exitstrategie, voor ogen in hun laatste nota aan de regering op 3 juni. Zo'n controle-instantie moet in het hele land uitbraken van het coronavirus in real time monitoren. 'Een snelle respons moet dan genomen worden op het meest geschikte beleidsniveau', aldus het rapport. De GEES-groep, onder leiding van professor Erika Vlieghe (UZA), noemt die 'tweede lijn van defensie' meer dan broodnodig. Sinds de GEES-nota werd ingediend, gingen de verschillende overheden al aan de slag. Zo bevestigt het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) dat er technische voorbereidingen aan de gang zijn om die controletoren vorm te geven. 'Dat gaat dan over de inzet van mobiele equipes die we snel kunnen inzetten bij lokale uitbraken.' Die ploegen zullen bestaan uit 'artsen, verpleegkundigen, gezondheidspromotoren en mensen voor administratieve ondersteuning'.In eerste instantie moet die snelle respons zeer gericht uitbraken in de kiem smoren. 'Vlaanderen, Brussel en Wallonië moeten protocollen uitrollen om ervoor te zorgen dat in plekken als rusthuizen, scholen, appartementen en bedrijven duidelijk geweten is wat er moet gebeuren bij de identificatie wanneer iemand positief test', zei federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) daar dinsdag over in de Kamer. Een voor de hand liggende maatregel bij een uitbraak op school is het sluiten van de klas of de hele school. In rusthuizen moet er onmiddellijk worden overgegaan naar het afzonderen van besmette patiënten in een aparte vleugel. In elk geval beschouwen zowel wetenschap als politiek testing en contactonderzoek als essentieel om die uitbraken in kaart te brengen. De hele aanpak moet een gevreesde tweede golf vermijden.Maar de gerichte aanpak gaat breder dan scholen of rusthuizen. Zo spreekt de GEES-nota ook over de aanpak van uitbraken 'op geografisch niveau'. Met andere woorden: in administratief begrensde gebieden als gemeenten en regio's.Voorzitter Erika Vlieghe bevestigt dat 'afhankelijk van de epidemiologische situatie lokale maatregelen inderdaad overwogen moeten worden'. Gerichte aanscherpingen van de veiligheidsmaatregelen 'kunnen interessant zijn', zegt ze. Dat doet denken aan de allereerste ingrepen in Noord-Italië bij het begin van de uitbraak in februari. Toen ging een dozijn dorpen helemaal op slot voor de buitenwereld. Toen ons land werd geconfronteerd met de epidemie, werd in eerste instantie voor een landelijke lockdown gekozen. Vlieghe beseft dat zo'n drastische maatregel op lokaal vlak niet altijd mogelijk is bij ons. 'Over het fysiek afsluiten van een gemeente kan je discussiëren. Maar zo'n totale lockdown is ook niet per se nodig. Men kan ook beslissen om bepaalde evenementen in een gemeente tijdelijk niet door te laten gaan en een aantal activiteiten terug te draaien. Er kan ook gedacht worden aan het sluiten van bepaalde zaken.' Een aanpak op maat zou in ieder geval makkelijker verteerbaar zijn voor beleidsmakers die vrezen voor de (economische) impact van een nieuwe nationale lockdown. Politici als minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en N-VA-voorzitter Bart De Wever gaven al aan dat de herhaling van dat scenario te allen prijzen vermeden moet worden.