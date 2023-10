Conner Rousseau wordt donderdag verhoord over mogelijk racistische uitspraken

In het onderzoek naar mogelijk racistische uitspraken die Conner Rousseau zou gedaan hebben tegenover agenten in Sint-Niklaas, wordt Rousseau donderdag verhoord door de politie. Dat meldt de verdediging van de Vooruit-voorzitter, die na het verhoor openheid over de zaak wil geven.

Het parket Oost-Vlaanderen bevestigde op 21 september dat er een onderzoek wordt gevoerd naar uitspraken van Rousseau tegenover agenten in Sint-Niklaas in de nacht van 1 op 2 september. ‘Ik ben die dag inderdaad op café geweest in Sint-Niklaas en heb daar met verschillende politieagenten gesproken. Ik had te veel gedronken, maar in mijn herinnering was de teneur van die gesprekken eerder grappend en vriendschappelijk’, reageerde Rousseau toen.

HLN en VTM NIEUWS hadden een artikel en een reportage voorbereid met passages uit het proces-verbaal dat tegen Rousseau werd opgesteld. Rousseau stapte naar de rechter in kort geding en verkreeg via eenzijdig verzoekschrift een publicatieverbod, maar DPG Media, de mediagroep boven HLN en VTM, meldt dat het “officieel” derdenverzet aantekent tegen de uitspraak.

Dat betekent dat DPG Media de kans zal krijgen om zich te verweren tegen het verbod om “stukken of informatie uit het PV of uit andere stukken uit het lopende opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek te verspreiden”.

Het bewuste proces-verbaal dat tegen Rousseau opgesteld werd na de mogelijk racistische uitspraken, zou volgens zijn verdediging ‘pas vele dagen na de beweerde feiten opgesteld zijn, en dan nog op instructie van andere personen binnen de politiezone dan zij die aanwezig waren op het moment van de beweerde uitspraken zelf’. Dat blijkt uit de beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde.

‘Desbetreffend beweert verzoeker (Rousseau, red.) derhalve dat er een mogelijks politieke polemiek wordt gevoerd. Verzoeker en zijn woordvoerder worden op 28/09/2023 net voor 16u00 gecontacteerd door meerdere journalisten van HLN – VTM. Zij beweren de hand op het PV te hebben gelegd, er kopie van te hebben en zullen na 18u00 de inhoud integraal publiceren. Zij contacteren verzoeker en zijn woordvoerder telefonisch. Een journalist stuurde ook een geschreven bericht. Verzoeker houdt voor geen idee te hebben wat er wel in het PV zou mogen staan’, stelt de beschikking.

‘Er kan ontegensprekelijk worden vastgesteld dat het een PV in het kader van een lopend opsporingsonderzoek betreft’, motiveert de voorzitter van de rechtbank. ‘De rechten van verdediging zoals terecht door verzoeker aangehaald, op voorhand geschonden en onherstelbaar beschadigd. Dit heeft overigens geen verband met inhoud van kwestig PV, waarvan het gehalte à charge en/of à décharge niet kan worden geverifieerd en betrokkene derhalve zonder enig verdedigingsmiddel overblijft en zich naar een ruim publiek moet verdedigen of verantwoorden zonder kennis van zaken.’

Rousseau gebruikte de procedure van het eenzijdig verzoekschrift ook al in twee verschillende zaken tegen de satirische website ’t Scheldt en tegen de website P-magazine naar aanleiding van stukken rond eerdere klachten wegens zedenfeiten, die later geseponeerd werden. Ook na de procedure op derdenverzet handhaafde de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen een publicatieverbod tegen P-magazine. Wanneer het derdenverzet van DPG Media zal worden behandeld, is nog niet duidelijk.