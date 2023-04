Conner Rousseau (Vooruit) doet deur dicht voor betaalpolitie

Vooruit is niet van plan om binnen de federale regering werk te maken van betaalpolitie. Dat zegt voorzitter Conner Rousseau tegen Knack.

‘Voorlopig zijn de middelen van de politie beperkt. We moeten daarom durven te kijken naar betaalpolitie.’ Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) woensdag in Knack. Daarmee zet de minister de deur op een kier voor de invoering van betaalpolitie, waarbij organisatoren van evenementen (een deel van) de veiligheidskosten op zich nemen. De politie is daar zelf al jaren vragende partij voor, aangezien grote evenementen als voetbalwedstrijden of de Ronde van Vlaanderen heel wat mankracht en middelen kosten. Ook West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé is voorstander.

Lees hier meer: Annelies Verlinden zet deur op kier voor betaalpolitie

Maar de deur die Verlinden op een kier zette, wordt al meteen gesloten door Conner Rousseau (Vooruit). Zijn partij, die deel uitmaakt van de federale regering, is niet van plan om de betaalpolitie mee goed te keuren. ‘België is hét land van de festivals, events en grote sportwedstrijden’, zegt Rousseau. ‘Iedereen moet zich daar veilig kunnen amuseren. En die veiligheid garanderen: dat is wat een sterke overheid moet doen. Daar betalen we belastingen voor.’

Eerder kantte ook de socialistische vakbond ACOD zich tegen het idee. Dat geldt ook voor de festivalsector.

Rousseau haakt ook in op de uitspraak van Verlinden over de beperkte middelen voor de politie. ‘Als de politie vandaag te weinig middelen krijgt om onze veiligheid te garanderen, dan moeten er meer middelen naar veiligheid gaan in plaats van belastingvoordelen voor rijke piefen.’