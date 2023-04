Annelies Verlinden zet deur op kier voor betaalpolitie

Moeten organisatoren straks zelf bijdragen voor de veiligheid in en rond grote evenementen? ‘De middelen van de politie zijn beperkt’, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

11 miljoen euro per jaar. Zoveel betaalt de belastingbetaler jaarlijks voor de politie-inzet bij voetbalwedstrijden in ons land, althans volgens de recentste cijfers. Samen met andere sportwedstrijden, zoals de Ronde van Vlaanderen, en festivals zoals Tomorrowland, zetten die grote evenementen heel wat druk op de politie. Tussen haakjes: omdat veel (sport)evenementen ’s avonds en in het weekend plaatsvinden, kloppen de agenten veelal dure overuren.

Om die last wat te verlichten pleit de politie al jaren voor betaalpolitie. De organisatoren staan dan zelf in voor (een deel van) de veiligheidskosten. Die roep krijgt nu ook gehoor bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). ‘Versta me niet verkeerd: Vlaanderen leeft van het ondernemerschap, van festivals tot grote sportevenementen’, zegt ze aan Knack. ‘Alleen kijk ik ook naar wat er van de politie verwacht wordt, en voorlopig zijn de middelen beperkt. We moeten daarom durven te kijken naar betaalpolitie.’

Ook Carl Decaluwé, Verlindens partijgenoot en gouverneur van West-Vlaanderen, is voorstander. ‘De politie zit met een fundamenteel gebrek aan manschappen. Tegelijkertijd zijn zeer grote evenementen vaak vrij winstgevend. Ik ben zelf voetballiefhebber, maar aan de onwaarschijnlijke lonen van veel voetballers te zien, hebben clubs blijkbaar geld. Waarom zou dan alleen de belastingbetaler moeten opdraaien voor de veiligheidskosten?’

Corruptie

Bij het concept van betaalpolitie spelen ook de private bewakingsfirma’s een grote rol. ‘De factuur die een organisator aan een private beveiligingsfirma moet betalen, zal wellicht lager uitdraaien dan die voor de politie’, zegt Nicholas Paelinck, voorzitter van de vaste commissie voor de lokale politie. ‘Zo wordt organisatoren gedwongen om een beroep te doen op privébedrijven, en kan de politie elders meer manschappen inzetten.’

Decaluwé: ‘In voetbalstadions zijn de clubs vandaag zelf al verantwoordelijk voor de veiligheid. Maar de burgemeester zou rond het stadion perfect een perimeter kunnen instellen waarbinnen een privébedrijf onder toezicht van de politie de bewaking verzorgt.’

Toch is het idee van betaalpolitie niet onomstreden. Volgens Luc Breugelmans van de socialistische vakbond ACOD bestaat het risico op corruptie. ‘Veel korpsen zitten met een tekort in hun budget. Als evenementen voor meer inkomsten voor de politie kunnen zorgen, ontstaat er ook een zekere afhankelijkheid van dat geld’, zegt de afgevaardigde.

Bovendien wordt het moeilijk om een grens te trekken tussen gewone en grote evenementen. ‘Iedereen heeft recht op veiligheid. Waarom zou een rijke persoon zijn evenement tegen betaling door de politie kunnen laten beveiligen, maar een simpele vzw niet?’

In ieder geval wacht het ACOD op een definitieve beoordeling zodra Verlinden concrete teksten zou voorleggen. ‘Want die zijn er tot op vandaag niet.’