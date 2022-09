Vlaams Belang en N-VA nek aan nek in nieuwe peiling

Als het zondag verkiezingen zouden zijn, dan zou Vlaams Belang met 21,6 procent nipt de grootste partij in Vlaanderen zijn. N-VA volgt met 21,5 procent op zeer korte afstand. Dat blijkt uit de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir. Vooruit schiet naar 16,8 procent en CD&V duikt onder de symbolische grens van 10 procent.

Volgens de peiling kan Vlaams Belang rekenen op 21,6 procent van de stemmen. Dat is iets minder dan bij de vorige peiling van deze media in juni (22,6 pct), maar nog steeds veel beter dan het verkiezingsresultaat van 2019 (18,7 pct). Met 21,5 procent is N-VA nauwelijks kleiner dan Vlaams Belang, maar de partij scoort wel minder goed dan bij de vorige peiling (24,9 pct) en de verkiezingen (25,5 pct).

Vooruit blijft intussen groeien. De sociaaldemocraten halen 16,8 procent (tegen 14,8 pct in vorige peiling en 10,8 pct in 2019). Open VLD doet met 11,1 procent weer iets beter dan bij de vorige peiling (9,3 pct), maar blijft onder het verkiezingsresultaat van 13,5 procent. CD&V moet vrede nemen met 9,9 procent (tegen 10,2 pct in de vorige peiling en 14,2 pct in 2019).

PVDA stijgt licht in vergelijking met de vorige peiling en komt uit op 8,7 procent. In 2019 haalde uiterst links 5,6 procent. Met 8,6 procent herstelt Groen ten opzichte van de vorige peiling (7,9 pct), maar de partij blijft onder haar verkiezingsresultaat van 9,8 procent.

N-VA-voorzitter Bart De Wever blijft de populairste politicus van Vlaanderen (16 procent), gevolgd door Vooruit-voorzitter Conner Rousseau (15 procent) en premier en Open VLD’er Alexander De Croo (11 procent). In Wallonië is Raoul Hedebouw de populairste met 16 procent. Hij houdt voormalig buitenlandminister Sophie Wilmès (14 procent) en De Croo (13 procent) af.

In Wallonië moet PS in de nieuwe peiling genoegen nemen met 22,9 procent, een pak lager dan hun verkiezingsresultaat van 26,1 procent. MR volgt op de tweede plaats met 22 procent. De PTB is de derde grootste partij met 18,4 procent, Ecolo haalt 13,6 procent en Les Engagés, het vroegere cdH, komt op de vijfde plek met 9,1 procent. DéFi tenslotte haalt 5,6 procent.

In Brussel wordt de PS met 22,7 procent opnieuw de grootste partij, opnieuw gevolgd door de liberalen met 21,2 procent. Ecolo zakt tot 15,8 procent. PTB-PVDA scoort 12,7 procent. De peiling is afgenomen tussen 7 september en 13 september. De maximale foutenmarge bedraagt 3,1 procent in Vlaanderen, 3,1 in Wallonië en 4 procent in Brussel.