De voorzitter van het Vast Comité I, dat de inlichtingendiensten in ons land controleert, vraagt een verslag op over de behandeling van het dossier van Ihsane Haouach.

Dat is vrijdag vernomen na een vergadering van de parlementaire begeleidingscommissie van de Vaste Comités P en I in de Kamer.

Haouach werd in mei door staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo) aangesteld als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Eind vorige week nam ze ontslag na wekenlange kritiek op haar persoon naar aanleiding van haar hoofddoek en van een aantal controversiële uitspraken in een interview met Le Soir. Even later kwam aan het licht dat Haouach opdook in een nota van de Staatsveiligheid waarin ze in verband wordt gebracht met de Moslimbroederschap, een omstreden politiek-religieuze beweging. Ze zou contacten hebben gehad met leden van die broederschap, al stelt de Staatsveiligheid wel dat het mogelijk is dat ze zich daar niet, of niet ten volle, van bewust was. Delen van die nota verschenen eerder deze week op de RTBF, een dag later werd ze integraal op de website van De Standaard gepubliceerd.

Twee rapporten

Op vraag van verschillende Kamerleden zal er nu ook een rapport over de moslimbroeders, maar ook andere religieuze groepen, en hun invloed in ons land worden opgesteld.

Serge Lipszyc, de voorzitter van het Comité I, heeft het initiatief genomen om een verslag op te vragen over de behandeling van het dossier van Haouach, werd vernomen na afloop van een vergadering van de parlementaire begeleidingscommissie in de Kamer, die achter gesloten deuren plaatsvond.

