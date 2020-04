China heeft donderdag aangekondigd dat het 30 miljoen dollar (28 miljoen euro) extra zal overmaken aan de Wereldgezondheidsorganisatie. De beslissing komt er enkele dagen nadat de Verenigde Staten aangekondigden dat ze de WHO niet meer zullen steunen.

'Het geld zal dienen voor de preventie en de controle van de COVID-19-epidemie en om de ontwikkeling van de gezondheidssystemen in de ontwikkelingslanden te ondersteunen', aldus woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Geng Shuang.

De VS hebben vorige week nog hun financiële steun aan de WHO opgeschort, omdat ze menen dat de Wereldgezondheidsorganisatie te positief staat tegenover China. Ook beschuldigen de VS het VN-agentschap ervan niet op een adequate manier te hebben gereageerd op de coronapandemie.

'De WHO ondersteunen op een kritiek moment in de strijd tegen de epidemie betekent dat we de idealen en principes van het multilateralisme en de autoriteit van de Verenigde Naties ondersteunen', aldus de woordvoerder. China heeft al 20 miljoen dollar overgemaakt aan de WHO, klinkt het nog.

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak donderdag haar steun uit voor de WHO. 'De WHO is een onmisbare partner en we steunen haar in haar mandaat', zei ze in het parlement.

De uitbraak van het longvirus begon eind vorig jaar in de Chinese stad Wuhan. Volgens de WHO is de kans groot dat het afkomstig is van een dier. China heeft alle verzoeken om een onderzoek tot nu toe afgewezen.

