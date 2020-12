De gevaarlijke synthetische drug methamfetamine geraakt steeds meer ingeburgerd tijdens chemsex-events, bericht Knack in een onderzoek over crystal meth in de Lage Landen. Maar wat is Chemsex precies? Hulpverlener Jasper Janssens (Free Clinic): 'We zien een steeds groter wordende groep mannen waarbij chemsex ernstige gevolgen heeft.'

Een 'huisfeest' in Brussel is de afgelopen week uitgegroeid tot het meest spraakmakende seksfeestje van 2020. Dat zo'n feest plaatsvond, verbaast me echter niet. Het voorbije jaar specialiseerde ik me als hulpverlener in het fenomeen 'chemsex'. Deze term staat voor het nemen van een bepaalde combinatie drugs om een intense seksuele ervaring te beleven, en gebeurt voornamelijk onder mannen. Als we deze definitie toepassen op het Brusselse huisfeest van vrijdag, dan kunnen we wel stellen dat hier een chemsex-party plaatsvond. Er werd XTC aangetroffen (drugs: check!), de politie spreekt van een 'seksfeestje' (intense seksuele ervaring: check!) en er werden 20 schaarsgeklede mannen aangetroffen (mannen: check!).

Chemsex is niet per definitie problematisch.

De aandacht ging vooral naar één van de aanwezigen op dit feest en de flagrante overtreding van de coronamaatregelen. Begrijpelijk, maar toch een gemiste kans om aandacht te besteden aan 'chemsex'. Een fenomeen in de marge is het allerminst. Betrouwbare cijfers zijn weinig voorhanden, maar Belgische steden als Brussel en Antwerpen scoren zeer hoog als het gaat over de combinatie seks en middelengebruik. Populaire gaydating-apps als Grindr, Romeo en Bullchat maken het makkelijk voor mannen om elkaar te leren kennen, maar ook elkaars voorkeur omtrent middelengebruik. Termen als chemsfriendly, high and horny, party and play tieren welig op deze apps. Regelmatig worden feestjes georganiseerd, bij mensen thuis of in gehuurde (hotel)kamers. Door de gebruikte middelen kunnen zo'n feestjes enkele dagen duren, waarbij het dan een komen en gaan van verschillende mannen is. Ook dit wordt vaak gefaciliteerd door apps zoals Chillapp, waarmee je in een handomdraai 'gay group events' kan organiseren. Wie een beetje tussen de lijntjes kan lezen, haalt er zo de chemsex-feestjes uit. Tenzij je met 'there will be candy' een bokaal Napoleonbollen verwacht. Op zo'n feestjes worden verschillende middelen gecombineerd. XTC of mephedrone (gekend als miauw, miauw) om de seksuele appetijt te stimuleren en lang door te kunnen gaan. GHB of ketamine om te kunnen ontspannen en eventueel extremere vormen van seks te hebben. Daarnaast vaak Viagra of Kamagra om het lichamelijk functioneren een handje te helpen. Een opmerkelijke nieuwkomer de laatste jaren is crystal meth (een sterke amfetamine gekend onder de naam Tina). Tot enkele jaren geleden was deze drug voornamelijk te bewonderen in 'Breaking Bad', maar ondertussen heeft hij hier ook stevige voet aan wal. Deze laatste drug wordt meer en meer geïnjecteerd (zogenaamd 'slammen').

Chemsex is niet per definitie problematisch. Integendeel, het merendeel van de mannen heeft dit goed onder controle. Voor hen is het een fijne aanvulling op hun sociale en/of seksuele leven. We zien echter ook eens steeds groter wordende groep mannen waarbij chemsex ernstige gevolgen heeft. Excessief druggebruik en grenzeloze seks hebben immers impact op fysiek, psychich en sociaal welzijn. Een neerwaartse spiraal is nooit veraf. Achter die seks en drugs schuilen vaak problematieken zoals eenzaamheid, angst en depressie. Deze gevoelens zijn meer dan gemiddeld aanwezig binnen de homogemeenschap. Homofobie, discriminatie en bijvoorbeeld HIV-stigma dragen hieraan bij.

Voor deze mannen was er tot voor kort in Vlaanderen geen specifieke vorm van hulpverlening. Binnen de drughulpverlening is er vaak geen kennis omtrent de seksuele issue's of komt dit weinig ter sprake. Seksuologen hebben dan weer weinig affiniteit met het druggebruik waar deze mannen mee kampen. Dit maakt dat deze groep tussen schip en wal geraakt. In deze optiek hebben we met enkele collega's van vzw Free Clinic onze krachten en kennis gebundeld. Hieruit is 'chemMEN' ontstaan, waar mannen elke 1ste en 3de donderdag van de maand terecht kunnen met vragen, voor info of advies, voor een gesprek, een begeleiding... Broodnodig, want we zien dat de kennis over middelengebruik en veilig gebruik beperkt is, zelfs bij mannen die geen hinder ondervinden van chemsex. We hopen dan ook in de toekomst ons aanbod te kunnen uitbreiden. Ons werkingsgebied is Antwerpen, maar ook in steden als Gent en Leuven is nood aan zo'n aanbod. Binnen het Brusselse is er al het initiatief 'Let's talk about chemsex', wat we alleen maar kunnen aanmoedigen.

Dat corona en alles wat erbij komt kijken niet bijdraagt aan psychisch welzijn is geen nieuws. Dit versterkt nog meer de reeds aanwezige gevoelens van angst en eenzaamheid binnen de homogemeenschap. Als er vanuit de overheid en het sociale middenveld niet snel aandacht komt voor chemsex, dan is een chemsex-pandemie misschien wel de volgende. Dan zal het niet blijven bij mannen die via de regenpijp ontsnappen...

Hulpverlener Jasper Janssens werkt bij chemMEN, een werking waar mannen die aan chemsex doen terecht kunnen voor info en advies.

