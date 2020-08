erwijl de koninklijke opdrachthouders Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) hun vergadering met de groenen van woensdag voorbereiden, nuanceert cdH-voorzitter Maxime Prévot de veronderstelde eensgezindheid onder de vijf partijen die zich reeds engageren in de preformatie. N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH hebben nog over niets een akkoord, maakt Prévot duidelijk in een reeks opmerkelijke tweets.

De Wever en Magnette zijn op zoek naar een zesde partij om aan een meerderheid te geraken. Vorige vrijdag zaten ze samen met de liberalen van Open Vld en MR, morgen/woensdag vergaderen ze met Groen en Ecolo. Maar cdH-voorzitter Prévot waarschuwt dat ook de partijen van de zogenaamde 'bubbel van 5' nog lang niet op dezelfde lijn zitten. "Tot op heden hebben we nog geen nota mogen ontvangen van de twee preformateurs. We hebben dus nog over niets kunnen onderhandelen", zegt Prévot. "De 'bubbel van 5', dat zijn slechts vijf partijen die, in het licht van de crisis, besloten hebben hun verantwoordelijkheid te nemen en een dialoog op te starten."

Lorsque la note du duo nous fut exposée oralement et dans les grandes lignes, le CDH a fait connaître ses propositions, réserves et objections. Évitons donc des assimilations hâtives en donnant l’impression que nous avons déjà validé quelconque contenu, y compris institutionnel🤔 — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) August 11, 2020

Die dialoog moet tot echte onderhandelingen leiden van zodra er een parlementaire meerderheid is die beslist samen verder te gaan, aldus Prévot. Met dat laatste lijkt de cdH-voorzitter de piste van een minderheidsregering af te wijzen.

Alvast daarin vindt hij een medestander in MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die plaatste dinsdag een opvallende video op sociale media, waarin hij in het Nederlands zegt dat het tijd is voor "een sterke regering, met een meerderheid in het parlement". Als het van Bouchez afhangt, maakt die regering meteen de hele legislatuur vol - anders dan wat De Wever en Magnette van plan zouden zijn.

Je eerste keer vergeet je nooit. Boodschap in het #Nederlands. Met ondertitels, om zeker te zijn 😊

Het is tijd voor een sterke regering, die de gevolgen van de Coronacrisis volop kan aanpakken. Economisch en sociaal@MR_officiel maakt het verschil. Ook voor #Vlaanderen#Liberaal pic.twitter.com/GbapQYf1dO — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) August 11, 2020

Maxime Prévot zegt dat de preformateurs hun nota voorlopig slechts mondeling hebben toegelicht en dat zijn partij haar "voorstellen, bedenkingen en bezwaren" heeft overgemaakt. "Laten we dus geen overhaaste conclusies trekken door de indruk te wekken dat er inhoudelijk al zaken zouden zijn afgeklopt, ook niet institutioneel."

