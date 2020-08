Dat CD&V zondag heeft deelgenomen aan een vergadering met de Vivaldi-partijen, betekent niet dat de trein naar een federale regering zonder N-VA vertrokken is.

Dat valt af te leiden uit verklaringen van CD&V-voorzitter Joachim Coens na afloop van het politiek bestuur bij de christendemocraten. 'Het was niet correct geweest om niet te gaan luisteren naar een stand van zaken', zei Coens aan VTM Nieuws.

Koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert bracht zondag voor het eerst de partijen samen die in beeld komen voor een zogenaamde Vivaldi-coalitie. Het gaat om de socialisten, liberalen, groenen en CD&V. Het is vooral naar de Vlaamse christendemocraten dat de andere partijen kijken. Zij drongen de voorbije maanden steevast aan op een regering met een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens, dus met N-VA.

Uit de aanwezigheid van CD&V mag alleszins niet worden afgeleid dat de partij de bocht heeft ingezet, was de teneur van de verklaringen die voorzitter Coens maandagmiddag aan de commerciële zender aflegde. 'Als wij een invitatie krijgen van de koninklijke opdrachthouder om te gaan luisteren naar een stand van zaken, willen wij dat ook effectief doen.'

Bezorgdheden

Hij benadrukt daarbij dat het niet ging om een startvergadering, maar om een 'informatieve vergadering.' De samenstelling van de vergadering is bepaald door Lachaert, ging Coens voort. 'We hebben daar ook onze vragen over. Maar toen we uitgenodigd werden, zijn we gaan luisteren.'

Coens bracht maandagmorgen verslag uit aan het politiek bestuur van CD&V. 'Er zijn heel wat bezorgdheden geuit rond de inhoud, maar vooral over de teneur. Hoe gaat de samenwerking verlopen tussen het federale en Vlaamse niveau? Hoe gaat het positivisme kunnen uitstralen?'

Zoals bekend wil CD&V duidelijke afspraken over ethische dossiers en de staatshervorming. 'Heel belangrijk is een zaak van vertrouwen. Ik denk dat we daarover verder moeten praten om dat nog scherper af te kloppen.' Over het premierschap claimen, zoals oud-premier Yves Leterme aangaf, wilde Coens geen verklaringen afleggen.

cdH

Het cdH was niet uitgenodigd voor de vergadering met zeven partijen, maar eerder op de dag had Lachaert wel een onderhoud met partijvoorzitter Maxime Prévot. 'Men heeft me laten weten dat de deur open blijft', aldus Prévot, die een gemengd gevoel heeft bij de nota van Lachaert. Hij betreurt dat er onvoldoende over de herfinanciering van justitie en politie instaat en vindt de vooruitzichten op sociaal en klimaatvlak te weinig ambitieus.

Als de partijen die onderhandelen dat enkel doen op basis van een berekening om aan een meerderheid te komen, dan begrijpt Prévot dat zijn partij niet werd uitgenodigd. 'Maar als het de bedoeling is een regering te vormen met een project dat vooruitzichten biedt op stabiliteit en de relance van het land, dan was het wellicht een vergissing dat we niet werden uitgenodigd.' (Belga)

