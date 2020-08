Koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert (Open Vld) heeft zondagavond een vergadering georganiseerd met de voorzitters van de partijen die in aanmerking komen om een Vivaldi-coalitie te vormen. Dat melden verschillende media zondagavond.

Lachaert probeert een coalitie op de been te brengen met liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten. Echte onderhandelingen zijn nog niet begonnen, daarvoor moet eerst duidelijk zijn wie bereid is om aan de coalitie deel te nemen.

Met name CD&V laat nog niet in zijn kaarten kijken. De Vlaamse christendemocraten pleiten tot nu toe voor een regering met N-VA, omdat die over een Vlaamse meerderheid beschikt.

Ook is nog niet duidelijk of de Franstalige tegenhanger van CD&V, het cdH, aan de vergadering zondagavond deelneemt. Volgens de Franstalige omroep RTBF is dat niet het geval. CdH-voorzitter Maxime Prévot had eerder zondag wel afzonderlijk een ontmoeting met Lachaert.

Na zijn eerste verslag bij de koning afgelopen vrijdag zei Lachaert dat hij binnen de week met goed nieuws hoopt te komen. Hij werkte een basisnota van 62 bladzijden uit, die nog afgewerkt zou worden en overgemaakt zou worden aan de andere partijen.

Ten laatste komende vrijdag moet de Open VLD opnieuw verslag uitbrengen op het Paleis. De tijd dringt, want midden september loopt het vertrouwen dat de minderheidsregering-Wilmès in de Kamer kreeg af.

Lachaert probeert een coalitie op de been te brengen met liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten. Echte onderhandelingen zijn nog niet begonnen, daarvoor moet eerst duidelijk zijn wie bereid is om aan de coalitie deel te nemen. Met name CD&V laat nog niet in zijn kaarten kijken. De Vlaamse christendemocraten pleiten tot nu toe voor een regering met N-VA, omdat die over een Vlaamse meerderheid beschikt. Ook is nog niet duidelijk of de Franstalige tegenhanger van CD&V, het cdH, aan de vergadering zondagavond deelneemt. Volgens de Franstalige omroep RTBF is dat niet het geval. CdH-voorzitter Maxime Prévot had eerder zondag wel afzonderlijk een ontmoeting met Lachaert. Na zijn eerste verslag bij de koning afgelopen vrijdag zei Lachaert dat hij binnen de week met goed nieuws hoopt te komen. Hij werkte een basisnota van 62 bladzijden uit, die nog afgewerkt zou worden en overgemaakt zou worden aan de andere partijen. Ten laatste komende vrijdag moet de Open VLD opnieuw verslag uitbrengen op het Paleis. De tijd dringt, want midden september loopt het vertrouwen dat de minderheidsregering-Wilmès in de Kamer kreeg af.