CD&V-voorzitter Joachim Coens pleit voor een herwaardering van de zorgsector. Het personeel verdient betere arbeidsvoorwaarden, met een goed evenwicht tussen werk en privé en een betere verloning. Dat zegt Coens woensdag in een videoboodschap naar aanleiding van Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging.

'De echo van het applaus moet ook na deze crisis luid weerklinken', zegt Coens. 'We moeten lessen trekken uit deze crisis en de herwaardering van de zorgsector hoog op de agenda van de regering zetten. Het is tijd om zorg te dragen voor onze zorgverleners.' Die herwaardering moet er volgens de CD&V'er ook voor zorgen dat meer mensen voor een job in de sector kiezen.

