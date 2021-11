De hamvraag is: is de omikronvariant ziekmakender of niet? Uit de eerste gegevens blijkt alvast dat de ziektesymptomen van de nieuwe coronavariant mild zijn.

Hoe en waar is omikron ontstaan?

De omikronvariant (B.1.1.529) is voor het eerst geïdentificeerd in het zuiden van Afrika. Het allereerste staal werd gevonden in Botswana op 11 november. De ongewone combinatie van mutaties doet wetenschappers vermoeden dat het virus is ontstaan tijdens een chronische infectie bij een patiënt met een zwak immuunsysteem, bijvoorbeeld bij iemand met een onbehandelde hiv-besmetting. Het virus blijft immers langer aanwezig bij deze patiënten.

Op 23 november wekte de nieuwe coronamutant bezorgdheid op vanwege zijn hoge aantal mutaties, die mogelijk kunnen leiden tot een ontsnapping aan het schild van de vaccins. Er doken opvallend veel gevallen op in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng, waar Pretoria en Johannesburg gelegen zijn.

Is de nieuwe variant ziekmakender?

Viroloog Marc Van Ranst zei zaterdagochtend op Twitter: 'Indien de omikronvariant minder ziekteverwekkend zou zijn, dan zou de grotere besmettelijkheid (die omikron toelaat om delta te vervangen) zeer positief zijn. Daarom moeten we de klinische gegevens van omikronpatiënten (in Zuid-Afrika en wereldwijd) goed opvolgen.'

Wat blijkt nu uit de eerste gegevens? De mensen die in Zuid-Afrika met de nieuwe omikronvariant van het coronavirus zijn besmet, zijn voorlopig niet zwaar ziek, aldus de voorzitter van de Zuid-Afrikaanse doktersvereniging, Angélique Coetzee, aan de Britse openbare omroep BBC.

De voorzitter merkte op dat het onderzoek zich nog in een heel vroeg stadium bevindt. 'De patiënten klagen het meest over een pijnlijk lichaam en vermoeidheid, extreme vermoeidheid', zei ze. 'We zien het bij de jongere generatie, niet bij oudere mensen.' Het zou niet gaan om patiënten die onmiddellijk in het ziekenhuis worden opgenomen. Aan de Telegraph zei Coetzee dat men zich wel zorgen moet maken dat de nieuwe variant oudere mensen die bijkomend lijden aan diabetes of hartaandoeningen, veel harder kan treffen.

'De omikronvariant heeft nog geen oudere mensen bereikt', zegt ook Marc Van Ranst. 'Het wordt afwachten welke symptomen zij zullen creëren. Als zou blijken dat de variant erg besmettelijk is maar tegelijk weinig ziekmakend, dan zou dat erg positief zijn. Het zou betekenen dat het de deltavariant zou kunnen verdringen. Daar supporter ik voor.'

Pas over enkele weken kunnen we conclusies trekken omdat er doorgaans enige tijd tussen infectie en ernstige ziekteverschijnselen zit.

Wat zijn de symptomen?

De symptomen zouden 'ongewoon' zijn, maar mild, zegt Coetzee, met vooral extreme vermoeidheid. Begin november dacht Coetzee voor het eerst aan de mogelijkheid van een nieuwe variant, toen patiënten met ongewone covid-19-symptomen in haar praktijk in Pretoria kwamen. Die patiënten waren erg vermoeid, maar niemand had klachten over smaak- of reukverlies. 'Hun symptomen waren zo anders en milder dan bij die mensen die ik eerder had behandeld.'

Waarom zijn wetenschappers bezorgd?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schaalde de variant in als zorgwekkend. Hij is mogelijk zeer besmettelijk en telt een groot aantal mutaties. De variant heeft meer dan 30 mutaties op het S-eiwit, de sleutel om binnen te dringen in de cellen van het menselijke lichaam. Dat is dubbel zoveel als de mutaties in de deltavariant. Zo'n 'evolutionaire sprong' kan niet anders dan de ongerustheid van wetenschappers opwekken. Zo zouden de antilichamen van een eerdere infectie of vaccinatie niet langer kunnen matchen met de nieuwe variant.

Is de variant besmettelijker dan delta?

Dat is nog niet duidelijk, maar de besmettingscijfers in Zuid-Afrika tonen dat mogelijk wel aan. Die gingen van 273 gevallen op 16 november naar meer dan 1200 op 22 november. Meer dan 80 procent van de gevallen kwam uit de provincie Gauteng. Men houdt ook rekening dat de opvallende stijging ook te maken kan hebben met een zogenaamd superspreader event.

Geven de bestaande vaccins minder bescherming tegen omikron?

Sommige mutaties van de nieuwe variant worden gelinkt aan de mogelijkheid om deels aan de immuniteit te ontsnappen. Dit zijn louter theoretische voorspellingen. Laboratoriumstudies moeten uitwijzen of de bestaande antilichamen al dan niet de variant optimaal kunnen neutraliseren. Ook dankzij gegevens uit de echte wereld over herbesmettingen zullen we een beter zicht kunnen krijgen.

Kunnen de vaccins snel worden aangepast?

Viroloog Van Ranst maakt zich sterk dat er binnen een à twee weken resultaat kan zijn over de werkzaamheid van de vaccins. 'In ons labo in Leuven hebben we dit nog niet kunnen onderzoeken. Het staal dat we hebben onderzocht (het enige bekende geval tot nu toe in België, red.) is niet vers genoeg om verder onderzoek op te doen. Andere landen en farmaceutische bedrijven zijn hier wel naarstig naar op zoek: ik geloof dat we snel meer zullen weten.'

Er is door de fabrikanten alvast heel wat voorbereidend werk verricht naar aanleiding van de opkomst van eerdere varianten zoals beta en delta, maar in die gevallen bleek een bijgewerkt vaccin niet nodig omdat de eerste generatie vaccins nog steeds goed zijn werk doet tegen die varianten. BioNTech, de ontwikkelaar van het Pfizer-vaccin, kan een bijgewerkt boostervaccin binnen de 100 dagen op de markt brengen.

Hoe verspreid is omicron momenteel?

Tot dusver bevindt het merendeel van de gevallen zich in Zuid-Afrika, maar er zijn ook al gevallen in Botswana, Hongkong, Australië, Israël, Tsjechië, België, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland en Italië. Het aantal is nog beperkt.

Meerdere landen, waaronder ook België, hebben reisbeperkingen voor landen in zuidelijk Afrika ingevoerd om de verspreiding tegen te gaan.

