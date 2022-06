Carl Devos (UGent) over gastcollege Tom Van Grieken: ‘Ik zou het niet doen’

In tegenstelling tot de politologen op de KU Leuven, zou Carl Devos (UGent) Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken niet uitnodigen voor een gastcollege. Dat zegt hij aan Knack.

Op dinsdag 24 mei gaf Tom Van Grieken een gastcollege aan de KU Leuven. De Vlaams Belang-voorzitter was daar op uitnodiging van politologen Steven Van Hecke en Bart Maddens in het kader van het vak ‘Politieke Actualiteit’. De uiteenzetting, die draaide rond het cordon sanitaire, werd niet opgenomen.

Het was de eerste keer in de geschiedenis van de Leuvense universiteit dat een Vlaams Belanger een gastcollege gunde. Eerder op het jaar verzorgde Petra De Sutter (Groen) ook al een college.

Meteen na het optreden kwam er hier en daar kritiek. Steven Eggermont, decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen, nam openlijk afstand van het gastcollege.

Rector Luc Sels en de initiatiefnemers benadrukten dat er van ‘normalisering’ van het Vlaams Belang geen sprake was. ‘Beschaafd debatteren en argumenteren blijft een bouwsteen van ons samenlevingsmodel’, tweette Sels.

Maar daar denkt de Gentse politoloog Carl Devos anders over. De jaarlijkse openingscolleges van Devos zijn onderhand een begrip geworden in de Wetstraat. Het meest opmerkelijke college was wellicht dat van N-VA-voorzitter Bart De Wever in 2015, waarin hij de Conventie van Genève ter discussie stelde.

Een gelijkaardig podium voor de voorzitter van Vlaams Belang ziet Devos niet zitten. Hij doet die uitspraak in het kader van een ruimer artikel over het Vlaams Belang, dat zaterdagochtend op de website van Knack verschijnt.

‘Ik zou Tom Van Grieken geen podium van een anderhalf uur geven, zelfs niet zonder camera’s’, zegt Devos. ‘Ik snap de redenering van de Leuvense proffen, maar er zijn bepaalde grenzen. De marges van de minimale intellectuele eerlijkheid zijn minder ruim bij het Vlaams Belang.’

Volgens Devos is het Vlaams Belang geen partij als de andere. ‘Van Grieken geeft overal een draai aan en gebruikt demagogische constructies die je in een normaal debat niet verwacht. Bovendien erkent de partij de onvermijdelijke multiculturele dimensie van onze samenleving niet.’

Lees zaterdag een ruimer artikel over de normalisering van het Vlaams Belang.