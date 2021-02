Nederland laat testvoorstellingen toe om te meten hoe de cultuursector veilig kan hernemen. Dankzij cabaretier Guido Weijers en programmator Tim Boersma van de koepelorganisatie Fiedlab beleven 500 toeschouwers de testopvoering van Masterclass geluk in Utrecht.

Meneer Weijers, in 2017 opende u uw TEDx Talk Pursuit of Happiness met de mededeling dat u gelukkig wordt van mensen te laten lachen. In 2020 kon dat niet. Was dat de reden om mee te werken aan deze test? GUIDO WEIJERS Precies. Ik ben een cabaretier, maar in de eerste plaats ben ik een cultureel ondernemer. Ik focus niet op het probleem maar op de oplossing. Met Fieldlab vragen we al tien maanden aan het kabinet van premier Mark Rutte om ons de toestemming te geven om testvoorstellingen te spelen. Twee keer kregen we groen licht, twee keer werd dat uitgesteld. Voor de veiligheid, of omdat het publiek zich niet gedraagt? Nee. Omdat politici enkel de moed hebben om beslissingen met nul risico te nemen. (fel) We weten niets over de veiligheid in theaters omdat we niets meten. We meten niets omdat we niet weten hoe veilig dat is. Dat is een vicieuze cirkel! Die wil ik, met Fieldlab, doorbreken. Daar krijgen we nu, opnieuw, groen licht voor van het kabinet. Legt u eens uit wat Fieldlab is, meneer Boersma. Tim Boersma: Fieldlab is een koepelorganisatie die in juni 2020, na overleg met onze minister van Economische Zaken Eric Wiebes, opgericht is. De organisatie covert de hele evenementen-, cultuur- en sportsector. Er zitten vier ministeries in, waaronder dat van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en dat van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wij organiseren de komende weken vier testevenementen, van een voetbalwedstrijd tot theatervoorstelling en congres. Daarna volgen nog vier praktijktests bij een popconcert en een dance-event, zowel binnen als buiten, met veel mensen. Tijdens die tests overtreden we bewust de coronaregels. Uiteraard is alles juridisch afgetoetst. Dat klinkt erg link. Boersma: Het zijn uiterst wetenschappelijk onderbouwde experimenten, onder leiding van hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss. Net daarom kregen we de toestemming van de overheid. 'Doe alstublieft onderzoek, dit is nodig', zei ze. Weijers: We vragen veel van de toeschouwers. Zij moeten maximaal 48 uur voordien een pcr-test ondergaan. Aan de ingang moeten ze een negatief testresultaat kunnen voorleggen én door een thermometerpoort lopen. Pas dan en met een mondmasker op mag je via een van de drie toegangen het Beatrix Theater betreden. Boersma: Iedereen krijgt een sensor die informatie geeft over, onder meer, hoelang en vanaf welke afstand mensen contact hebben. We registreren ook de bewegingspatronen door de ruimte. We toetsen acht factoren, waaronder gedrag, luchtkwaliteit en hygiëne. Wat is de missie? Boersma: Wij willen kennis en data vergaren om een set maatregelen vast te leggen die ertoe kan leiden dat we op termijn kunnen terugkeren naar veilige, verantwoorde evenementen met een hoger bezoekersaantal. De Franse cultuursector noemde zichzelf in Le Monde de 'reanimatoren van de samenleving'. Voelt u het ook zo aan, meneer Weijers? Weijers: Compleet. Wij reanimeren en re-animeren de samenleving. Mijn volgende voorstelling gaat over wat deze tijd blootlegt: uit angst neemt de mens vaak verkeerde beslissingen. Hij dacht dat hij het leven op aarde kon beheersen. Intussen weten we wel beter. We moeten leren in harmonie leven met de natuur én de kans op tegenslagen accepteren. Tegenslagen te allen tijde vermijden en oplossen, dat lukt niet.