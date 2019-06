Brussels N-VA-fractieleidster Cieltje Van Achter: 'Demarche van Open VLD is niet geloofwaardig'

De beslissing van Open VLD om maandag niet naar de start van de Brusselse formatiegesprekken te gaan, is voor N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement, Cieltje Van Achter, ongeloofwaardig. 'In 2014 hebben ze hetzelfde gedaan om de MR aan boord te halen. Dat is toen niet gelukt. Ook vandaag is het vooral toneel'.

Cieltje Van Achter © Belga Image