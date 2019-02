Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) verklaarde niet alleen dat ze zich in haar beleid gesterkt voelt door de klimaatbetogers, maar ook dat ze de klimaatmarsen niet politiek wil recupereren.

Maar hoe moet je dan de demarche verklaren van haar partij die naar de directies van katholieke scholen een brief stuurde met het voorstel om 1) de jongeren op school te houden en niet te laten spijbelen en 2) haar parlementariërs naar de scholen te laten komen om de vijfde- en zesdejaars uit te leggen wat de partij al voor het klimaat heeft gedaan? Zo wil de partij de dialoog met de scholieren aangaan.

Delen 'Brief van CD&V aan schooldirecties toont trieste poging tot politieke recuperatie van klimaatmarsen'

Kritiek op het initiatief, onder meer dat het enkel de jongeren aanspreekt die eventueel al zouden kunnen kiezen, en dat de partij beter in dialoog zou gaan met experts in plaats van met de jongeren, wordt afgedaan als contraproductief. De partij verwacht dat iedereen haar initiatief zou toejuichen vanuit 'pedagogisch en maatschappelijk' oogpunt.

Hieronder de integrale brief, zodat u zelf kunt oordelen of het initiatief toe te juichen is dan wel dat het een trieste poging tot politieke recuperatie is.