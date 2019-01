'Joke snapt het niet'

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) wil niet deelnemen aan een klimaatmars, omdat ze de onvrede niet 'politiek wil recupereren'. Maar in feite doet ze dat wel door in diverse media te poneren dat ze de klimaatbetogers als medestanders beschouwt, omdat ze haar helpen in het beleid dat ze voert. Ze is de klimaatbetogers zelfs 'enorm dankbaar' omdat ze het draagvlak voor haar maatregelen verhogen. 'Ik voel me gesterkt en gesteund in het verdere beleid dat we moeten voeren', luidde het.

