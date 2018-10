Brexit: Boris Johnson roept partijgenoten op om Theresa May te steunen

Dat berichten Britse media.

Boris Johnson nam in juli nog ontslag uit de regering-May uit onvrede met het 'Chequers-plan' voor de brexit, maar gaat nu dus niet zover dat hij May uit haar ambtswoning wil verjagen door zelf het premierschap op te eisen.

Integendeel, Johnson vraagt zijn 'vrienden in de regering om Theresa May op de best mogelijke manier te steunen' in de eindfase van de onderhandelingen.

Tijdens zijn toespraak op het congres in Birmingham toonde Johnson zich erg kritisch voor 'Chequers'. Hij vraagt May om zich aan haar 'oorspronkelijke plan' te houden, wat erop neerkomt dat het Verenigd Koninkrijk de Europese douane-unie en de interne markt helemaal verlaat. Johnson toont zich zo een ondubbelzinnige voorstander van een harde brexit. Als ook May voor zo'n brexit kiest, verdient ze dus de steun van de Tories, aldus Johnson.