'Met de brexitplannen van Theresa May zouden we een kolonie van de EU worden'

'De plannen van Theresa May zijn een ramp. Er is helemaal geen sprake van een brexit: ze zijn brexit in name only. Onze handelsregelgeving zou nog steeds in lijn liggen met de Europese wetgeving. We zouden met andere woorden een kolonie van de EU worden.' Aan het woord is Nigel Farage, ooit door de Financial Times beschreven als 'Engelands meest effectieve Brussel-basher.' En dat was nog voor de voormalige UKIP-voorzitter het grootste konijn uit zijn hoed toverde: het vertrek van de Britten uit de Europese Unie.

