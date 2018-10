Brexit: 'Theresa May werkt aan compromis over Ierse grenskwestie'

Dat schrijft het financiële persagentschap Bloomberg maandag. Met het voorstel zou May een oplossing voorstellen voor de Ierse grenskwestie - de moeilijkst te ontwarren knoop van het hele dossier.

Dat er ook na de brexit geen grenscontroles mogen komen tussen Noord-Ierland, dat bij het Verenigd Koninkrijk hoort, en de republiek Ierland, daar zijn de regering-May en de Europese Unie het over eens. Maar over hoe zulke controles moeten vermeden worden, lopen de meningen uiteen.

Het nieuwe voorstel van May zou een alternatief formuleren voor het noodplan ('backstop') van de EU. Zo'n plan moet grenscontroles vermijden, ook wanneer Londen en Brussel er niet in slagen handelsafspraken te maken die een aparte oplossing voor de grenskwestie overbodig maken.

Als het van de EU afhangt, blijft Noord-Ierland in dat worstcasescenario deel uitmaken van de Europese douane-unie, terwijl de rest van het Verenigd Koninkrijk eruit stapt. May weigert met dat scenario in te stemmen omdat het de facto een grens zou creëren tussen Noord-Ierland en de rest van het VK.

De Britse premier zou daarom nu focussen op het onderscheid tussen douanecontroles en productcontroles. Het hele Verenigd Koninkrijk zou in het geval de 'backstop' moet geactiveerd worden deel blijven uitmaken van de Europese douane-unie, zodat overal dezelfde tarieven blijven gelden. Het regelgevend kader voor goederen zou in Noord-Ierland afgestemd blijven op dat in de EU, terwijl in Groot-Brittannië de regels kunnen wijzigen van zodra de brexit een feit is.

May is dus bereid wettelijke controles toe te laten op goederen die tussen Noord-Ierland en de rest van het VK verhandeld worden, maar zou die tot een minimum willen beperken. Het hele plan, waarover voorlopig enkel Bloomberg schrijft, heeft veel weg van het eerdere voorstel van Londen voor een tijdelijke douaneovereenkomst dat door de EU afgeschoten werd.

Theresa May moet ook rekening houden met Noord-Ierse unionisten van de DUP, die niet willen weten van een "grens in de Ierse Zee" die hun regio zou afscheiden van Groot-Brittannië. De DUP steunt in het Britse parlement de minderheidsregering van May.

Woensdag speecht May op de conferentie van haar Conservatieve Partij in Birmingham. Maandag kreeg ze alvast de steun van minister van Financiën Philip Hammond en brexit-minister Dominic Raab, die de EU opriep "ernstig te onderhandelen".

Tegen de Europese top van 18 oktober wil de EU duidelijkheid over de haalbaarheid van een brexit-akkoord.