Bouchez vindt deelname Magnette aan nationale betoging ongepast

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez haalt uit naar zijn PS-tegenhanger Paul Magnette, die maandagmorgen meeliep met de socialistische vakbond in de nationale betoging in Brussel. “Politici moeten de koopkracht verhogen door de belastingen van werkende mensen te verlagen, in plaats van te betogen”, tweet hij. Premier Alexander De Croo verwacht dat een coalitiepartner die meeloopt in de betoging, de genomen maatregelen loyaal verdedigt.

De vakbonden organiseren vandaag/maandag een nationale actiedag voor meer koopkracht en de bijsturing van de loonnormwet van 1996. Volgens de bonden zakten 80.000 manifestanten af naar Brussel voor de nationale betoging.

Onder hen ook de voorzitter van de Franstalige socialisten Paul Magnette, die op twitter enkele foto’s postte waarop hij te zien is naast leden van de socialistische vakbond ABVV. “Aan de zijde van de werknemers en vakbonden deze ochtend in het kader van de nationale betoging”, schrijft hij erbij. “Voor een stijging van de koopkracht en de vrijheid om de beste salarissen te onderhandelen. We zetten de strijd verder!”

Zijn liberale evenknie vindt dat ongepast. “De PS betoogt dus tegen de maatregelen en het beleid van de minister van Werk van de PS en van de regering”, tweet MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. “Politici moeten de koopkracht verhogen door de belastingen van werkende mensen te verlagen, in plaats van te betogen.”

Magnette verweet de liberalen even later “cocktails te gaan drinken met de werkgevers”.

De @PSofficiel betoogt dus tegen de maatregelen en het beleid van de minister van Werk van de PS en van de regering. Zo’n alomtegenwoordigheid is verbijsterend. Politici moeten de koopkracht verhogen door de belastingen van werkende mensen te verlagen, in plaats van te betogen. https://t.co/NV8ubPawvL — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) June 20, 2022

Ook andere regeringspartijen waren overigens vertegenwoordigd op de betoging. “Veel begrip voor actiedag, nu tijd om te handelen”, tweette Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout bij een foto van zichzelf op de manifestatie.

Steeds meer mensen die werken worstelen om rond te komen. Dat is al langer zo, maar wordt steeds prangender. Veel begrip voor actiedag, nu tijd om te handelen. Snel bekijken wat extra kan voor de 50% laagste lonen. #manif20juni pic.twitter.com/ZAxWHBbpPg — Jeremie Vaneeckhout (@JeremieVaneeckh) June 20, 2022

Eenzelfde teneur bij de Vlaamse socialisten van Vooruit, waarvan volgens een woordvoerster enkele parlementsleden aanwezig waren. “We willen tonen dat we de mensen horen en begrijpen, dat we binnen de regering al heel wat zaken gedaan hebben en dat we blijven strijden voor onder meer het behoud van de index.”

Premier Alexander De Croo vindt dat coalitiepartners die meestappen, wel de genomen maatregelen moeten verdedigen en voorstellen moeten doen als er pijnpunten zijn, zei hij in De Ochtend op Radio 1. “Partijen die in de regering zitten kunnen hun bezorgdheid uiten naar buiten, maar daarna moeten ze aan de slag natuurlijk.” Ook elders in het politieke spectrum wordt gereageerd op de nationale actiedag.

De N-VA, die federaal in de oppositie zit, heeft enigszins begrip voor “de kwaadheid bij de werkende klasse”, zegt Kamerlid Björn Anseeuw. “De regering-De Croo verhoogde wel de werkloosheidsuitkeringen met 8 procent bovenop de indexeringen, maar de lage lonen volgden niet”, zegt hij.

Tegelijkertijd vinden de Vlaams-nationalisten dat de vakbonden fixeren op de koopkracht op kort termijn en te weinig aandacht hebben voor structurele hervomringen van de arbeidsmarkt en de pensioenen, vult Kamerlid Wim Van der Donckt aan.

Voor de extreemlinkse PVDA is de boodschap van de werkenden duidelijk, en moet de loonwet van 1996 nu dringend op de schop. “Het is tijd dat de stem van de straat gehoord wordt in de Wetstraat”, zegt voorzitter Raoul Hedebouw, die zelf ook meeliep in de betoging.