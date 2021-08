De Limburgse steden Borgloon en Tongeren willen tegen 1 januari 2025 fusioneren tot de vierde stad van Limburg. Dat hebben beide stadsbesturen dinsdag bevestigd op een gezamenlijke persconferentie.

De schepencolleges van Borgloon en Tongeren hebben de fusieplannen al principieel goedgekeurd. Eind augustus of begin september wordt de fusie voorgelegd aan de twee gemeenteraden, waarna de verschillende stadsdiensten kunnen samenzitten.

Tongeren telt 31.223 inwoners, Borgloon 11.118 inwoners. De nieuwe fusiegemeente zou dus samen 42.341 inwoners tellen, wat ze de vierde stad van Limburg zou maken.

Borgloon voerde ook gesprekken met de andere gemeenten van de politiezone van het kanton Borgloon: Alken, Kortessem, Wellen en Heers. De stad was achter de schermen echter eveneens in gesprek met Tongeren en kiest nu voor een fusie met twee.

