Boerenbondvoorzitter: 'Landbouw betaalt de rekening van brexit'

De 365 miljard euro die de Europese Commissie voor 2021-2027 voor de landbouwsector voorzien heeft, is officieel een daling van 5 procent ten opzichte van het huidige budget. Maar 'in reële termen [gaat het] over een daling van 20 procent. Je moet ook de koopkrachtverliezen in rekening brengen. Wat dat betekent? De boeren zullen dat voelen in hun portemonnee', zegt Sonja De Becker in gesprek met De Zondag. Maar de Boerenbond laat het er niet bij zitten. 'We gaan ons gewicht in de schaal leggen', zegt De Becker. 'Dit voorstel moet nog voorbij het Europees Parlement en de lidstaten.'

Met premier Charles Michel heeft De Becker al gesproken. 'We hebben hem duidelijk gemaakt dat het landbouwbudget in reële termen minstens op hetzelfde niveau moet blijven. Ik heb ook de indruk dat hij een heel eind meegaat in onze redenering.'

Dat Europa meer geld wil besteden aan migratie en veiligheid, en dat landbouw moet inleveren, ziet De Becker wel, maar: 'ik vind dat fout.' Volgens De Becker zouden de lidstaten meer geld moeten inleggen om die terreinen beter te financieren. 'Helaas, dat willen ze dan weer niet.'

Lees het volledige interview met Sonja De Becker in De Zondag.