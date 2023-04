Björn Rzoska stopt als Groen-fractieleider en stapt uit nationale politiek

Björn Rzoska, fractieleider voor Groen in het Vlaams Parlement, geeft eind april de fakkel door. Rzoska doet dat om zich volop op de lokale politiek in Lokeren te kunnen richten. Hij blijft wel nog als parlementslid zetelen tot de verkiezingen van 2024.

‘Na 18 jaar oppositie is het tijd voor een nieuwe wind in Lokeren, een ambitie waar ik me voluit voor wil engageren en waar ik mijn handen het komende jaar – en de jaren nadien – vol mee zal hebben’, verklaart Rzoska zijn keuze.

‘Ik vind politieke vernieuwing bovendien belangrijk. Voor mij voelt het logisch om die fakkel nu door te geven. Een fractieleider draagt mee de partij, vandaar dat ik dat mandaat neerleg.’

Rzoska zetelt bijna tien jaar in het Vlaams Parlement en is sinds 2014 fractieleider van Groen. In de loop van april zal de Groene fractie in het Vlaams Parlement een nieuwe fractieleider aanduiden.

Op Twitter herinnert Jeremy Van Eeckhout, covoorzitter van Groen, zich dat Rzoska hem in 2010 bij Groen binnenhaalde. ‘Weinig mensen waar ik zoveel respect voor heb. Zelf je keuzes maken is inspirerend in de Wetstraat. Ook vandaag. Lokeren zal er goed bij varen. Merci en we gaan er samen nog een lap op geven in het parlement.’

Zijn collega-voorzitter Nadia Naji bedankt Björn Rzoska voor het harde werk als fractieleider in het Vlaams Parlement. ‘Blij dat je er nog een jaar een lap op geeft als parlementslid! Ik weet dat je daarna nog geweldige groene dingen zal doen in je thuisstad Lokeren’, stelt ze eveneens op Twitter.