Bestuursakkoord Antwerpen: na Open Vld zetten ook N-VA en sp.a het licht op groen

De al weken aanhoudende kritiek van zowel militanten als enkele verkozenen van sp.a op de onderhandelingen met vooral N-VA kon vrijdag niet worden gesust door de presentatie van het ontwerp-bestuursakkoord. Zaterdag deed een opvallend hoge opkomst voor het partijcongres zelfs het ergste vrezen, want bij een negatieve stemming was het volkomen onduidelijk hoe het verder moest met de coalitievorming. Na urenlange beraadslaging stemden 198 partijleden voor en 78 tegen en waren er 3 onthoudingen.

Lijsttrekster Jinnih Beels was in ieder geval wel opgelucht. 'We hebben de mensen vandaag uitgebreid de tijd gegeven om hun frustraties te uiten en zelfs te rouwen, maar daarna zijn velen beginnen nadenken over hoe het nu verder moet en hebben ze toch voor gestemd, zo gaat dat', zegt ze. 'Dit is nu ook nog maar het begin. Ik hoop dat men binnen zes jaar gaat kunnen zeggen: Antwerpen is beter geworden en het is de schuld van de sossen.'

De goedkeuring betekent echter nog niet het einde van de lijdensweg voor de Antwerpse socialisten en de toekomstige bestuursploeg. Drie van de zes verkozen gemeenteraadsleden - Güler Turan, Karim Bachar en Hicham El Mzairh - stemden immers tegen en konden na afloop nog niet met zekerheid zeggen of ze nu wel loyaal het bestuursakkoord zullen steunen in de gemeenteraad. De sp.a-fractie gaat daarover nog in overleg, maar het is niet bekend wanneer er duidelijkheid zal zijn.