De regering stuurt geen minister naar de antiracismeconferentie van de Verenigde Naties op 22 september in New York.

Dat heeft de kern vrijdag beslist, bevestigt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wimès aan Belga. België vaardigt wel een niet-politieke vertegenwoordiging af, maar daarvan moeten de details nog worden uitgewerkt.

De antiracismeconferentie van 22 september herdenkt de twintigste verjaardag van de World Conference Against Racism die in 2001 plaatsvond in Zuid-Afrika. Maar volgens Wilmès heeft de conferentie in de jaren nadien een antisemitisch tintje gekregen. 'We willen dat niet bekrachtigen met een ministeriële aanwezigheid', zegt ze. België stuurt dus geen minister naar New York, maar voorziet wel een niet-politieke vertegenwoording 'met een krachtige boodschap', aldus Wilmès. De verdere details daarvan moeten nog worden bepaald. 'België heeft de kwesties van racisme en antisemitisme heel hoog op de agenda staan.'

Kritiek N-VA

Oppositiepartij N-VA riep België eind augustus al op om weg te blijven van de VN-antiracismeconferentie. Volgens voorzitter Bart De Wever en Kamerlid Michael Freilich is de conferentie in de edities na 2001 'gekaapt door Arabische landen en extreemlinkse ngo's en ontaard in een haatfestijn tegen Joden en Israël.'

Dat heeft de kern vrijdag beslist, bevestigt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wimès aan Belga. België vaardigt wel een niet-politieke vertegenwoordiging af, maar daarvan moeten de details nog worden uitgewerkt.De antiracismeconferentie van 22 september herdenkt de twintigste verjaardag van de World Conference Against Racism die in 2001 plaatsvond in Zuid-Afrika. Maar volgens Wilmès heeft de conferentie in de jaren nadien een antisemitisch tintje gekregen. 'We willen dat niet bekrachtigen met een ministeriële aanwezigheid', zegt ze. België stuurt dus geen minister naar New York, maar voorziet wel een niet-politieke vertegenwoording 'met een krachtige boodschap', aldus Wilmès. De verdere details daarvan moeten nog worden bepaald. 'België heeft de kwesties van racisme en antisemitisme heel hoog op de agenda staan.' Oppositiepartij N-VA riep België eind augustus al op om weg te blijven van de VN-antiracismeconferentie. Volgens voorzitter Bart De Wever en Kamerlid Michael Freilich is de conferentie in de edities na 2001 'gekaapt door Arabische landen en extreemlinkse ngo's en ontaard in een haatfestijn tegen Joden en Israël.'