Bart De Wever: 'Ik heb CD&V en Open VLD beloofd dat ik hen federaal nooit zou laten vallen'

Als N-VA federaal mee zou besturen, dan zou dat met CD&V en Open VLD zijn. 'We hebben daar afspraken over gemaakt', zo onthulde N-VA-voorzitter Bart De Wever in het Eénprogramma De zevende dag.

Bart De Wever © Belga Image