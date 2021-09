Het Autosalon, officieel de Brussels Motorshow, gaat dan toch door. Dat bevestigt organisator Febiac vrijdagmiddag. De 99ste editie van deze populaire beurs vindt plaats van 14 tot 23 januari 2022 in de paleizen van Brussels Expo.

Welke merken er aanwezig zullen zijn, daarover verstrekt Febiac geen informatie. Eerder deze week raakte bekend dat D'Ieteren (van onder meer Volkswagen, Audi en Skoda) zou hebben afgehaakt, en werden vraagtekens geplaatst bij de aanwezigheid van Stellantis (Peugeot, Citroën,...). Om het salon te kunnen laten doorgaan, moeten er voldoende deelnemers zijn.

Lees ook: Gilkinet gecharmeerd door Frans verbod op verklikken alcoholcontrole

De Brussels Motorshow zal in het teken staan van technologische innovatie en meer bepaald elektromobiliteit, lichte bedrijfsvoertuigen en gemotoriseerde tweewielers, zegt Febiac. 'Voertuigen zijn de laatste twee jaar sterk geëvolueerd, vooral door het aanbod van alternatieve aandrijvingen en connectiviteit. Daarom is het zeer belangrijk het brede publiek, de autoriteiten en de media te informeren over de vooruitgang die door onze sector wordt geboekt, met name in de strijd tegen de klimaatverandering en voor de verbetering van de luchtkwaliteit. In dit opzicht is de Brussels Motorshow een ideale vitrine en communicatieplatform.'

Lees ook: Een autoshow zonder auto's werkt niet

Welke merken er aanwezig zullen zijn, daarover verstrekt Febiac geen informatie. Eerder deze week raakte bekend dat D'Ieteren (van onder meer Volkswagen, Audi en Skoda) zou hebben afgehaakt, en werden vraagtekens geplaatst bij de aanwezigheid van Stellantis (Peugeot, Citroën,...). Om het salon te kunnen laten doorgaan, moeten er voldoende deelnemers zijn. De Brussels Motorshow zal in het teken staan van technologische innovatie en meer bepaald elektromobiliteit, lichte bedrijfsvoertuigen en gemotoriseerde tweewielers, zegt Febiac. 'Voertuigen zijn de laatste twee jaar sterk geëvolueerd, vooral door het aanbod van alternatieve aandrijvingen en connectiviteit. Daarom is het zeer belangrijk het brede publiek, de autoriteiten en de media te informeren over de vooruitgang die door onze sector wordt geboekt, met name in de strijd tegen de klimaatverandering en voor de verbetering van de luchtkwaliteit. In dit opzicht is de Brussels Motorshow een ideale vitrine en communicatieplatform.'