Voortaan kunnen de Franse autoriteiten navigatieapps als Waze en Coyote verbieden om alcohol- en drugcontroles te verklikken. 'Een zeer positieve ontwikkeling', vindt federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).

Duizenden automobilisten zijn er vertrouwd mee: zodra ze een politiecontrole opmerken, signaleren ze het via een navigatie-app als Coyote of Waze. Die geeft het bericht op zijn beurt door naar andere gebruikers.De praktijk roept echter vragen op. Chauffeurs onder invloed van alcohol of drugs kunnen dankzij de informatie allerlei alternatieve routes bedenken, wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt. In Frankrijk gaat men daar een mouw aan passen. Vanaf 1 november kunnen de apps op simpel verzoek van de autoriteiten verplicht worden om berichten over drug- of alcoholcontroles te enkele uren te blokkeren. Ook wanneer de politie een voortvluchtige of een verdachte in het kader van terrorisme zoekt, kunnen Coyote en co. tijdelijk het zwijgen worden opgelegd. Het verbod geldt niet voor snelheidscontroles.De maatregel valt in goede aarde bij federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). 'Ik heb alle begrip voor de ontwikkelingen in Frankrijk en vind ze zeer positief. Helaas zijn alcohol- en drugtests noodzakelijk. Drinken of rijden: je moet kiezen.'In lijn met het regeerakkoord heeft Gilkinet, die ook vicepremier is, een studie besteld bij verkeersinstituut Vias. Dat moet de gevolgen van radardetectoren op de verkeersveiligheid in kaart brengen. 'Op basis van die studie zal ik een beter inzicht krijgen in de situatie in verschillende landen, waaronder Frankrijk', zegt Gilkinet. 'Vervolgens zal ik alle nodige maatregelen voorstellen. Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit voor de regering.'De Ecolo-minister is niet de eerste die gecharmeerd is door een verbod. In 2017 pleitte toenmalig Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) voor een verbod op 'hypocriete' apps en groepen op sociale media die alcohol- en flitscontroles verklikken.