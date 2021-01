Europees Parlementslid Assita Kanko (40) stelt zich kandidaat voor het ondervoorzitterschap van haar partij N-VA. Dat hebben althans meerdere bronnen bevestigd aan Het Nieuwsblad. Zelf wil ze dat (nog) niet bevestigen.

Assita Kanko is pas sinds eind 2018 lid van N-VA. Voordien was ze in de Brusselse gemeente Elsene actief bij de MR. Binnenkort verhuist ze naar Vilvoorde, om de partij daar te versterken.

Kanko zelf wil het nieuws niet bevestigen. Net als andere mogelijke kandidaten wacht ze af tot alle kandidaturen binnen zijn, dat is ten laatste komende zondag.

De week erna, op zaterdag 6 februari, stemt de partijraad wie de twee nieuwe ondervoorzitters worden.

Kandidaten

De huidige ondervoorzitter Lorin Parys heeft wel al laten weten dat hij zichzelf wil opvolgen.

Andere namen die circuleren zijn die van Kamerleden Anneleen Van Bossuyt, Valerie Van Peel en Theo Francken. Die laatste twee hebben al gezegd dat ze pas zondag duidelijkheid willen geven over een eventuele kandidatuur.

