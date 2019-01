Arrest blaast taalstrijd in Brusselse rand nieuw leven in

Omdat de misnoegde belastingbetaler zijn aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing niet in het Frans kreeg, betaalde hij niet, aldus De Tijd woensdag.

De rechten van inwoners in faciliteitengemeenten zijn al jaren communautaire splijtstof. De Vlaamse regering vindt dat Franstaligen telkens opnieuw een aanvraag moeten indienen als ze hun officiële documenten, zoals een oproepingsbrief of een aanslagbiljet, in het Frans willen krijgen.

De Franstaligen zijn het daar niet mee eens. Een arrest van de Raad van State leidde enkele jaren geleden tot een compromis: Franstaligen moeten om de vier jaar hun keuze kenbaar maken.

Dat compromis wordt nu opnieuw doorkruist door het arrest van het Hof van Cassatie. Voor Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) 'is en blijft Nederlands de bestuurstaal van de faciliteitengemeenten'.