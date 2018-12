Antwerps schepencollege bekendgemaakt, SP.A zoekt nog naar derde schepen

Zoals verwacht krijgt N-VA naast burgemeester Bart De Wever vijf schepenen, sp.a krijgt er drie en Open Vld één. Van de zes verkozen toekomstige gemeenteraadsleden van SP.A zijn er drie die zaterdag tegen het bestuursakkoord stemden: Güler Turan, Karim Bachar en Hicham El Mzairh. Zij konden na de stemming nog niet met zekerheid kwijt of ze het bestuursakkoord loyaal zouden steunen in de gemeenteraad. Uit de fractie of de gemeenteraad stappen, doen ze voorlopig echter ook niet.

De drie verkozenen die wel voor stemden, zijn de drie onderhandelaars die het akkoord mee opstelden: lijsttrekster Jinnih Beels, afdelingsvoorzitter Tom Meeuws en Yasmine Kherbache. Beels wordt tweede schepen in de coalitie en bevoegd voor onderwijs, jeugd, en integratie en inburgering. Meeuws wordt zesde schepen, bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, gelijke kansen, sociale economie, leefmilieu en erediensten.

Kherbache lijkt op dit moment de enige optie voor de overblijvende schepenpost, namelijk die van toegevoegd schepen als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten. Zij zou dan echter uit het Vlaams Parlement moeten stappen door het cumulverbod dat bij SP.A geldt en bovendien zou ze ambities hebben bij de komende federale of Vlaamse verkiezingen. Het zou ook maar om een 'halve' schepenpost gaan, want na drie jaar komt hij in principe in handen van Open Vld.

Voor N-VA wordt burgemeester De Wever ook bevoegd voor bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed. N-VA levert verder de eerste schepen in de persoon van Koen Kennis (N-VA), bevoegd voor financiën, mobiliteit, groen, middenstand en decentralisatie. Derde schepen wordt nieuwkomer Annick De Ridder (N-VA), bevoegd voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Open Vld behoudt Claude Marinower in het college, ditmaal als vierde schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken. Vijfde schepen wordt Nabilla Ait Daoud (N-VA), bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking.

Ludo Van Campenhout (N-VA) wordt zevende schepen, bevoegd voor sport, diamant, en markten en foren en Fons Duchateau (N-VA) achtste schepen, bevoegd voor wonen, patrimonium, toerisme, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg en tevens voorzitter van het stedelijk vastgoed- en stadsontwikkelingsbedrijf AG Vespa.