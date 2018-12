Op naar het nieuwe schepencollege van Bart De Grote Verbinder

Donderdagavond. Op het moment dat bekend wordt dat de Antwerpse onderhandelaars het eens zijn geraakt over een bestuursakkoord en dat de grootste stad van het land de volgende zes jaar mogelijk bestuurd zal worden door twee partijen die elkaar zien als tegenpolen - N-VA en SP.A - verzendt in Leuven Mike Naert een bericht op Facebook: 'Dank je Jinnih Beels en John Crombez: vanaf vandaag is de SP.A alle geloofwaardigheid kwijt. Shame on you! Lidkaart wordt vandaag teruggestuurd!'

