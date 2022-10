Antwerps arbeidsauditoriaat over mensenhandel in de zaak-Borealis: ‘Topje van de ijsberg’

Het arbeidsauditoraat in Antwerpen behandelt het onderzoek in de zaak-Borealis, vermoedelijk de grootste zaak van mensenhandel ooit in ons land.

In het dossier dat het Antwerps arbeidsauditoraat behandelt, zijn er tot nog toe 45 Filipijnse, 30 Bengaalse en 70 Turkse slachtoffers voorlopig erkend als slachtoffer van mensenhandel. Daarvan worden 39 Filipijnen en 14 Bengalen begeleid door Payoke en 1 Bengaal is in begeleiding bij Sürya, de Franstalige tegenhanger van Payoke in Luik.

Daarnaast zouden er zich een negentigtal Oekraïense arbeiders als slachtoffer hebben gemeld, maar die moeten bijna allemaal nog verhoord worden. ‘Voor zover ons bekend, waren alle werknemers werkzaam op het bouwterrein van Borealis in Kallo.’

De arbeidsauditeur kan geen formele verklaringen over dit dossier geven omdat het onderzoek loopt, maar hij laat weten dat alle slachtoffers in dienst waren van IREM. Een aantal werk- nemers waren officieel in dienst bij een onderaannemer van IREM, maar mogelijk gaat het om een niet toegelaten terbeschikkingstelling van deze werknemers aan de firma IREM.

Rode draad in dit dossier is volgens het arbeidsauditoraat de grootschalige terbeschikkingstelling van werknemers via onder andere dochtervennootschappen van IREM. Dat bedrijf is volgens het auditoraat een wereldspeler met opdrachten in België en het buitenland, waarbij soepel geschoven wordt met werknemers van de ene bouwplaats in het buitenland naar werven in België of elders in Europa. Het loon speelt daarbij een belangrijke rol: in België moet men zijn werknemers betalen naar Belgische loonnormen, wat niet voor alle werknemers zou zijn gebeurd. Verder onderzoek moet dat nog uitwijzen.

Het auditoraat vermoedt dat dit dossier slechts het topje van de ijsberg is. Het bevestigt dat het niet zo makkelijk is om de schuld te bewijzen. Het is een ingewikkeld kluwen van hoofd- en onderaannemers waardoor iedereen de verantwoordelijkheid van zich afschudt. Het parket van de arbeidsrechtbank maakt zich sterk dat alle wettelijke middelen om de inbreuken te bewijzen zullen volstaan.