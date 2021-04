De stad Antwerpen zet een punt achter de samenwerking met Let's Go Urban, de vzw van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi. Dat is maandagnamiddag beslist door het college van burgemeester en schepenen.

Het college stelde de vzw op 16 april in gebreke na een interne audit. Daaruit bleek volgens de stad dat er 'mogelijke malversaties' hadden plaatsgevonden bij het gebruik van investerings- en werkingsmiddelen voor LGU. De organisatie had tot 23 april om te reageren.

In het antwoord van de voorlopig bewindvoerder worden volgens de stad bepaalde vaststellingen en vermoedens bevestigd. Daarom beslist de stad om de samenwerking stop te zetten.

De huidige afsprakennota's worden met onmiddellijke ingang beëindigd en de erkenning van de vzw als professionele jeugdwerkpartner wordt ingetrokken, zegt de stad. Het college besliste ook om zich burgerlijke partij te stellen in het strafrechtelijk onderzoek.

Maandagavond buigt de gemeenteraad zich opnieuw over de kwestie. Alle oppositiepartijen plannen daar een tussenkomst over Let's Go Urban.

'Mijn vechtlust is op en ik aanvaard de beslissingen die genomen zullen worden', zegt El Kaouakibi op Instagram in een reactie op het verdict van het Antwerps college. Ze verwijst naar de gevolgen van de beslissing die mogelijk het einde van de jeugdorganisatie betekenen: 'We worden gedwongen de deur achter ons te sluiten'. (Belga)

Het college stelde de vzw op 16 april in gebreke na een interne audit. Daaruit bleek volgens de stad dat er 'mogelijke malversaties' hadden plaatsgevonden bij het gebruik van investerings- en werkingsmiddelen voor LGU. De organisatie had tot 23 april om te reageren. In het antwoord van de voorlopig bewindvoerder worden volgens de stad bepaalde vaststellingen en vermoedens bevestigd. Daarom beslist de stad om de samenwerking stop te zetten. De huidige afsprakennota's worden met onmiddellijke ingang beëindigd en de erkenning van de vzw als professionele jeugdwerkpartner wordt ingetrokken, zegt de stad. Het college besliste ook om zich burgerlijke partij te stellen in het strafrechtelijk onderzoek. Maandagavond buigt de gemeenteraad zich opnieuw over de kwestie. Alle oppositiepartijen plannen daar een tussenkomst over Let's Go Urban. 'Mijn vechtlust is op en ik aanvaard de beslissingen die genomen zullen worden', zegt El Kaouakibi op Instagram in een reactie op het verdict van het Antwerps college. Ze verwijst naar de gevolgen van de beslissing die mogelijk het einde van de jeugdorganisatie betekenen: 'We worden gedwongen de deur achter ons te sluiten'. (Belga)