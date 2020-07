Het Amerikaanse leger verhuist zijn hoofdkwartier voor Europa vanuit het Duitse Stuttgart naar het Belgische Bergen. Dit heeft generaal Tod Walters als bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa woensdag in Washington bekendgemaakt.

De verhuis naar Bergen bespaart de Amerikaanse generaal, die traditioneel beide hoofdkwartieren overziet, heen en weer reizen tussen beide landen. In Bergen bevindt zich reeds één van de militaire hoofdkwartieren van de NAVO. Mogelijk brengt Washington zijn hoofdkwartier voor Afrika, dat zich ook in Stuttgart bevindt, eveneens naar een andere plaats over. Over de precieze inplanting dient nog een beslissing te vallen.

Eerder had persbureau Reuters gemeld dat het Amerikaanse leger zijn 'Europese hoofdkwartieren' 'naar België' zou overhevelen.

Pentagon haalt 11.900 soldaten weg uit Duitsland

Washington heeft beslist 11.900 soldaten weg te halen uit Duitsland om ze elders te herpositioneren, zo heeft minister van Defensie Mark Esper woensdag op een persconferentie in Washington bekendgemaakt. Het aantal is hoger dan eerder aangekondigd. Ook verhuist het Europees hoofdkwartier vanuit Stuttgart naar België.

Er zullen ongeveer 6.400 militairen naar de VS terugkeren. Zowat 5.400 anderen worden in andere landen van de NAVO geherpositioneerd. Ongeveer 2.000 verhuizen naar België en Italië. Ook zullen er Amerikaanse soldaten naar Polen trekken en naar de Baltische staten, indien er met die landen een akkoord over hun statuut wordt bereikt.

De VS hebben enkel nog F-16's in Spangdhalem in de deelstaat Rijnland-Palts. Het 52ste squadron omvat een twintigtal toestellen, terwijl er op de basis ongeveer 4.000 Amerikaanse soldaten gestationeerd zijn. Met familieleden erbij werken er bijna 11.000 mensen op de basis, die aan 800 Duitsers werk verschaft en die strategisch belangrijk is voor de Amerikaanse troepen in Europa. Op een nog vast te stellen tijdstip verhuizen die F-16's naar Spanje, zei Tod Walters als bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Europa.

Voorts verhuist het militair hoofdkwartier voor Europa (Eucom) uit Stuttgart naar Bergen, mogelijk zal ook het hoofdkwartier voor Afrika (Africom) vanuit Stuttgart naar elders trekken, aldus Wolters en Esper. De 2.500 soldaten van de Amerikaanse luchtmacht die op de Britse basis Mildenhall gelegerd zijn en die in Duitsland geherpositioneerd zouden worden, blijven in Groot-Brittannië. V

oorheen zeiden de VS ongeveer 10.000 van hun zowat 36.000 soldaten in Duitsland te zullen terugtrekken.

President Donald Trump had de troepenterugtrekking al in juni aangekondigd. Hij vindt dat Duitsland te weinig aan de NAVO besteedt. Volgens Esper moet de beslissing de NAVO 'versterken' en de afschrikking van Rusland opvoeren, de 'bondgenoten geruststellen' en de 'Amerikaanse strategische flexibiliteit verbeteren'.

De gedeeltelijke terugtrekking zal 'zo snel mogelijk' plaatsvinden. Sommige aspecten zijn al binnen enkele weken mogelijk, andere vergen meer tijd, aldus Esper die nog geen exact plan voorlegde.

President Donald Trump liet van zijn kant verstaan dat een herziening van het plan mogelijk is. 'Als ze (de Duitsers) beginnen hun facturen te betalen, dan zou ik erover nadenken.'

