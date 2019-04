Als N-VA na de verkiezingen opnieuw de grootste partij wordt, dan claimt de partij het premierschap. Dat zeg voormalig vicepremier Jan Jambon (N-VA). 'Er zat een constructiefout in de vorige federale regering.'

Jan Jambon is als voormalig N-VA-vicepremier nu kandidaat-premier voor de partij. Op zes weken voor de verkiezingen schakelt hij zijn campagne een trapje hoger. In interviews met Het Nieuwsblad en De Ochtend op Radio 1 heeft Jambon het over 'de constructiefout' in de vorige federale regering, die vertragingen veroorzaakte. 'België heeft er nood aan dat de premier uit de grootste partij van het land komt', stelt Jambon. 'De situatie is nu totaal anders dan vijf jaar geleden, toen daar in Wallonië totaal geen draagvlak voor was. Maar ondertussen hebben wij kunnen laten zien dat wij goede en verantwoordelijke bestuurders zijn.'

Als premier wil Jambon het beleid van Michel I verderzetten, 'maar sterker, efficiënter en sneller op de bal'. De voormalige vicepremier denkt onder meer aan de realisatie van het begrotingsevenwicht en de volledige jobsdeal, mét de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Ook de verlaging van de lasten op arbeid is belangrijk voor Jambon. Dat N-VA niet in een regering stapt als ze de premier niet levert, wil Jambon niet gezegd hebben. 'De bedoeling is dat we in een regering stappen waar we 100 procent achter staan. Dat we als we grootste partij die ploeg leiden, is de uitdrukkelijke ambitie. Maar het heeft niet veel zin om op voorhand breekpunten te gaan opsommen.'

Maar als de partij niet de premier levert, dan heeft Jambon het over meer bevoegdheden voor Vlaanderen en Wallonië. 'Wanneer de twee democratieen steeds verder uit elkaar gaan, dan lijkt het mij logisch dat we kunnen kijken wat we samen kunnen doen, in plaats van het onmogelijke te verzoenen.'

De verklaringen van Jan Jambon sluiten aan op wat Bart De Wever begin deze maand in Terzake zei. De N-VA zal na de verkiezingen geen federale regering vormen met Ecolo, PTB of PS-voorzitter Elio Di Rupo. 'Als die partijen een volksfrontregering zullen vormen in Wallonië, dan moeten we naar confederalisme gaan', klonk het toen.