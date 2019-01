Wallonië kan nog altijd niet om de PS heen: 'Ze snoepte zelfs stemmen af van de PTB'

Het was een van de verrassingen van de stembusgang aan Franstalige zijde: de door Publifin-, Samusocial- en andere schandalen geplaagde PS hield goed stand. De partij was nochtans meermaals dood verklaard. Een jaar eerder had de MR nog een peiling gehouden waarin de Franstalige socialisten zelfs naar 16 procent tuimelden - een halvering van hun score bij de federale verkiezingen van 2014. De PTB zou de grootste worden in Wallonië, gevolgd door de MR. Niet dus. De PS hield ondanks verlies stand, de PTB werd ondanks groei in geen enkele provincie de grootste partij en de MR kreeg rake klappen, al bleef ze de grootste formatie in de provin...