Alleen nog verwarmen met warmtepompen, een verplichte renovatie van woningen na aankoop en 1 miljoen elektrische auto's op de weg. In een rapport besteld door klimaatminister Zuhal Demir (N-VA) pleiten de Vlaamse werkgevers en vakbonden voor een groene omslag, bericht De Morgen donderdag.

De regering-Jambon zit eind volgende week samen over een aanscherping van de Vlaamse klimaatambities. Om de politieke discussie te voeden, vroeg Demir advies aan onder meer de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het sociaal overlegorgaan waar werkgevers en vakbonden in samenzitten.

In het advies worden drie 'klimaatkleppers' naar voren geschoven: drie verregaande maatregelen om de Vlaamse uitstoot in één klap fors te verlagen. 'Versnellen is de boodschap voor het Vlaams klimaatbeleid, want de emissies moeten de komende jaren tien keer sneller dalen dan de afgelopen jaren', wordt benadrukt in het advies.

Werkgevers en vakbonden pleiten voor veel meer groene warmtepompen. Dit moet Vlaanderen toestaan om snel af te stappen van stookolie en aardgas voor het verwarmen van gebouwen. De regering moet hiervoor de energiefiscaliteit hervormen, zodat warmtepompen financieel voordelig worden.

Andere maatregelen zijn dus een verplichte renovatie van woningen na aankoop en één miljoen elektrische auto's op de weg.

De regering-Jambon zit eind volgende week samen over een aanscherping van de Vlaamse klimaatambities. Om de politieke discussie te voeden, vroeg Demir advies aan onder meer de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het sociaal overlegorgaan waar werkgevers en vakbonden in samenzitten. In het advies worden drie 'klimaatkleppers' naar voren geschoven: drie verregaande maatregelen om de Vlaamse uitstoot in één klap fors te verlagen. 'Versnellen is de boodschap voor het Vlaams klimaatbeleid, want de emissies moeten de komende jaren tien keer sneller dalen dan de afgelopen jaren', wordt benadrukt in het advies. Werkgevers en vakbonden pleiten voor veel meer groene warmtepompen. Dit moet Vlaanderen toestaan om snel af te stappen van stookolie en aardgas voor het verwarmen van gebouwen. De regering moet hiervoor de energiefiscaliteit hervormen, zodat warmtepompen financieel voordelig worden. Andere maatregelen zijn dus een verplichte renovatie van woningen na aankoop en één miljoen elektrische auto's op de weg.